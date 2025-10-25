Júnior Alonso avalia partida de Atlético contra rival direto: “Vitória importante”

O Atlético venceu o Ceará por 1 a 0, na tarde deste sábado (25), em confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, Junior Alonso, zagueiro do Galo, analisou a partida da equipe e ressaltou a importância da vitória contra um rival direto, além da tranquilidade que dá para o time antes de um jogo decisivo por outra competição.

“A gente sabia que hoje era um jogo muito importante. Ceará é um rival direito também pela luta e pela permanência. A gente sabe que tem três finais no Campeonato Brasileiro. Hoje era a primeira. Jogamos como tal. Tentamos sempre buscar o gol do adversário. A gente conseguiu fazer um grande jogo, conseguimos uma vitória importante. E isso para nós é o que vale agora. É uma tranquilidade para poder trabalhar na melhor maneira possível para terça-feira também”, disse Júnior Alonso.