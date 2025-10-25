Júnior Alonso avalia partida de Atlético contra rival direto: “Vitória importante”Zagueiro ressaltou a importância de vencer um adversário direto na briga contra o rebaixamento e a tranquilidade para o próximo desafio
O Atlético venceu o Ceará por 1 a 0, na tarde deste sábado (25), em confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, Junior Alonso, zagueiro do Galo, analisou a partida da equipe e ressaltou a importância da vitória contra um rival direto, além da tranquilidade que dá para o time antes de um jogo decisivo por outra competição.
“A gente sabia que hoje era um jogo muito importante. Ceará é um rival direito também pela luta e pela permanência. A gente sabe que tem três finais no Campeonato Brasileiro. Hoje era a primeira. Jogamos como tal. Tentamos sempre buscar o gol do adversário. A gente conseguiu fazer um grande jogo, conseguimos uma vitória importante. E isso para nós é o que vale agora. É uma tranquilidade para poder trabalhar na melhor maneira possível para terça-feira também”, disse Júnior Alonso.
O gol do jogo, portanto, saiu logo no primeiro minuto de jogo. Aos 23 segundos, Alan Franco balançou as redes depois de mais de um ano sem marcar. Aliás, ele quem começou a jogada, ao roubar a bola do Ceará após a saída de bola. Scarpa achou Dudu, que levou para área e achou o jogador na entrada da área.
O próximo compromisso do Atlético é o jogo decisivo contra o Independiente Del Valle, na terça-feira (28), na Arena MRV, pela semifinal da Sul-Americana. O primeiro jogo terminou em 1 a 1. Dessa forma, quem vencer avança para a final da competição. No entanto, um novo empate, leva a decisão para os pênaltis.
