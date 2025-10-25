Jorge Sampaoli reconhece partida ruim do Atlético e elogia Dudu: “Determinante”

Técnico acredita que gol relâmpago possa ter influenciado na sequência do jogo para o Galo / Crédito: Jogada 10

O Atlético venceu o Ceará por 1 a 0, na tarde deste sábado (25), na Arena MRV, em confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli, acredita que o gol relâmpago atrapalhou o jogo do Galo. Alan Franco marcou o gol da vitória aos 23 segundos do primeiro tempo. “O jogo era uma final para nós. Viemos de uma viagem longa e jogamos uma partida contra um rival direto na zona incômoda da tabela. Creio que o time fez o gol rápido e isso gerou que não tivemos tantos ataques e não criamos mais ações de gol. É algo que acontece muitas vezes. Hoje foi comprovado. Certamente, com um gol rápido, tende a pensar que o jogo terminou”, disse.

Além disso, o treinador reconheceu que o Galo, apesar da vitória, não teve uma partida eficiente, principalmente no ataque. Ele ressaltou que esse é um ponto na equipe em que precisa melhorar. “Hoje não faltou mais jogo, e sim mais domínio dele. Faltou aproximações aos rivais que me incomodaram, e conseguimos chegar ao ataque com muita vantagem e não aproveitamos. Foi uma partida de ida e volta, por nossa incapacidade no ataque rival. É o que temos que melhorar”, afirmou. Sampaoli elogia Dudu Sampaoli vem dando mais oportunidades para o Dudu. Aliás, nos últimos dois jogos, ele ajudou com um gol e uma assistência. Assim, ele reconhece a importância do atacante e entende que a oscilação em campo acontece por conta da falta da sequência de jogos.