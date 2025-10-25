Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Ambição do Imortal é se desvincular da irregularidade, emplacar sequência positiva com vitória no clássico e tentar vaga na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Grêmio e Juventude disputam o clássico pela 30ª rodada do Brasileirão, neste domingo (26), às 16h, na Arena. Os dois times passam por momentos negativos e buscam a reação no torneio. O Imortal é o 12º colocado com 36 pontos, enquanto o Jaconero se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 26. Onde assistir A partida terá a transmissão do SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 15h.

Como chega o Grêmio Apesar de bons momentos no Campeonato Brasileiro, a irregularidade marcou a trajetória do Imortal no torneio. Afinal, o time não obteve mais do que duas vitórias seguidas. Após boa performance e triunfo sobre o São Paulo na Arena, o Tricolor gaúcho teve apresentação irreconhecível contra o Bahia e sofreu uma goleada por 4 a 0, na rodada anterior. O técnico Mano Menezes contará com prováveis retornos importantes como dos meio-campistas Arthur, e Monsalve, além do goleiro Tiago Volpi, assim como o atacante Alysson. O camisa 29 se recuperou de incômodos musculares, o colombiano provavelmente estará disponível a primeira vez depois de passar por cirurgia no ombro direito por uma luxação. O arqueiro finalizou tratamento de um edema muscular e Alysson de dores na panturrilha direita. Outro retorno é do volante Dodi, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior e disputa a titularidade com Cuéllar. Em contrapartida, o lateral-direito Marcos Rocha e o meio-campista Alex Santana serão desfalques por contusões musculares. No caso do defensor na coxa esquerda e o volante na perna direita. Há também, aliás, disputas por uma vaga no ataque entre Alysson e Pavon, além de na lateral direita entre João Lucas e Gustavo Martins.