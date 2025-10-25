Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragemAmbição do Imortal é se desvincular da irregularidade, emplacar sequência positiva com vitória no clássico e tentar vaga na Libertadores
Grêmio e Juventude disputam o clássico pela 30ª rodada do Brasileirão, neste domingo (26), às 16h, na Arena. Os dois times passam por momentos negativos e buscam a reação no torneio. O Imortal é o 12º colocado com 36 pontos, enquanto o Jaconero se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 26.
Onde assistir
A partida terá a transmissão do SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 15h.
Como chega o Grêmio
Apesar de bons momentos no Campeonato Brasileiro, a irregularidade marcou a trajetória do Imortal no torneio. Afinal, o time não obteve mais do que duas vitórias seguidas. Após boa performance e triunfo sobre o São Paulo na Arena, o Tricolor gaúcho teve apresentação irreconhecível contra o Bahia e sofreu uma goleada por 4 a 0, na rodada anterior.
O técnico Mano Menezes contará com prováveis retornos importantes como dos meio-campistas Arthur, e Monsalve, além do goleiro Tiago Volpi, assim como o atacante Alysson. O camisa 29 se recuperou de incômodos musculares, o colombiano provavelmente estará disponível a primeira vez depois de passar por cirurgia no ombro direito por uma luxação.
O arqueiro finalizou tratamento de um edema muscular e Alysson de dores na panturrilha direita. Outro retorno é do volante Dodi, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior e disputa a titularidade com Cuéllar. Em contrapartida, o lateral-direito Marcos Rocha e o meio-campista Alex Santana serão desfalques por contusões musculares. No caso do defensor na coxa esquerda e o volante na perna direita. Há também, aliás, disputas por uma vaga no ataque entre Alysson e Pavon, além de na lateral direita entre João Lucas e Gustavo Martins.
Como chega o Juventude
O Papo estava há sete rodadas sem vencer no Brasileirão até que conseguiu um resultado positivo contra o Bragantino, no Alfredo Jaconi. Portanto. passou a ter ânimo para tentar surpreender o Grêmio na Arena arriscar talvez a última tentativa de resposta.
O comandante Thiago Carpini terá a volta do goleiro Jandrei, que cumpriu suspensão automática no compromisso anterior. O zagueiro Luan Freitas provavelmente também retornará depois de se recuperar de uma contusão no ombro. Entretanto, a expectativa é de que o defensor Marcos Paulo seja baixa depois de passar por avaliação.
GRÊMIO X JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro Série A – 30ª rodada
Data e horário: 26/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.Técnico: Mano Menezes.
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)