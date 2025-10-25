Fortaleza x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Flamengo viaja para encarar o Fortaleza neste sábado (25/10), às 19h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Rubro-Negro está na parte de cima da tabela, lutando pelo título, o Leão quer buscar o “último gás”, visto que aparece na penúltima colocação, já a sete pontos de deixar a zona do rebaixamento. Vejamos, então, como chegam os rivais para este confronto.

O Fortaleza vem mal das pernas e corre grande risco de voltar à Série B pela primeira vez desde 2018 — quando foi campeão, aliás. Afinal, a equipe de Martín Palermo surge na penúltima colocação, com apenas 24 pontos. Assim, são sete a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. Já o Flamengo, com 61 pontos, divide a liderança com o Palmeiras (o Verdão está à frente por ter uma vitória a mais). Porém, como os palmeirenses jogam apenas neste domingo contra o Cruzeiro, um bom resultado faz o Flamengo dormir na liderança provisória.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 18h, com o seu tradicional esquenta a partir das 18h (de Brasília). E, assim que a bola rolar, Cesar Tavares estará na narração.