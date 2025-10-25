Fluminense x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Equipes são muito irregulares e precisam mostrar serviço. Eduardo Rizetti está na narração

Fluminense e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima posição, com 41 pontos, e ainda mira chegar à Libertadores. Do outro lado, o Colorado está na 14ª posição, com 35 pontos, e busca se distanciar da zona de rebaixamento, que tem o Vitória como primeiro time dentro do Z4, com 31.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 16h (de Brasília), sob o comando e a narração de Eduardo Rizetti.

A jornada esportiva da Voz do Esporte para este Fluminense x Internacional ainda conta com Eduardo Gimenez nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens. Confira tudo deste grande clássico clicando na arte acima a partir das 16h (de Brasília).

