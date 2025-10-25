Fluminense encontra um paredão pela frente, mas vence o Internacional

O Fluminense perdeu muitas chances no duelo deste sábado, 25/10, pela 30ª rodada do Brasileirão, contra o Internacional, no Maracanã. No primeiro tempo, duas bolas na trave e cinco defesas do goleiro Colorado, Ivan Quaresma, evitaram que a bola entrasse. Porém, no segundo tempo, Samuel Xavier mandou para a rede e garantiu o suado, mas merecido, 1 a 0 do Tricolor, que teve em Canobbio seu melhor jogador (aplaudidíssimo quando foi substituído por Keno no fim).

Com 44 pontos, o Fluminense sustenta o sétimo lugar, dois pontos atrás do Botafogo. Mas o Internacional segue parado nos 35 pontos, em 15º lugar, duas posições à frente do Vitória, o primeiro dentro do Z4.

Ivan salva o Internacional no 1º tempo

No primeiro tempo, o Fluminense criou chances claríssimas. O inacreditável foi a atuação o goleiro Ivan Quaresma. Afinal, o segundo reserva do Internacional fez uma série de milagres. No primeiro minuto, John Kennedy chutou e Ivan defendeu parcialmente, mas com a bola batendo na trave. Aos 2 e 4 minutos, chutes de Serna foram salvos de maneira sensacional. Ainda houve duas finalizações de John Kennedy, aos 27 e 28, e uma de Lucho na trave. Não seria surpresa se o Fluminense estivesse vencendo de goleada se não fosse o goleiro e a trave. Mas o Inter, de vez em quando, partiu para o ataque e teve gol feito desperdiçado por Bruno Henrique. O primeiro tempo encerrou sem gol.

Fluminense, enfim, marca. E vence

Na etapa final, o Fluminense permaneceu em cima. Hércules chutando uma bola da entrada da área que passou raspando. Até que, aos 15 minutos, o Fluminense furou a retranca. Após troca de passes com Hércules e Sernba pela direita, o lateral Samuel Xavier recebeu, entrou na área e chutou de esquerda. Contudo, Ivan, o goleiro dos milagres, desta vez não foi bem na bola. Fluminense 1 a 0.

O Fluminense chegou muito melhor. Para se ter ideia, o Tricolor teve 61% de posse de bola, finalizou 19 vezes contra 7 do Colorado. Mas, enquanto sete bolas foram na direção do gol e cinco passaram tirando tinta, o Colorado não acertou o gol de Fábio nenhuma vez; a melhor finalização foi para fora. No fim, Serna e Cano quase ampliaram. Mas o placar ficou mesmo no 1 a 0.