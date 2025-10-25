Flamengo vira sobre o Fluminense e conquista a Taça Guanabara Feminina

Flamengo vira sobre o Fluminense e conquista a Taça Guanabara FemininaRubro-Negro busca vitória nos minutos finais e vai enfrentar o Botafogo na semi do Carioca Feminino. Tricolor faz confronto contra o Vasco
O Flamengo conquistou o troféu da Taça Guanabara Feminina neste sábado (25) ao vencer o Fluminense de virada por 2 a 1, nas Laranjeiras, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca Feminino. O Rubro-Negro saiu perdendo para o Tricolor, mas conseguiu o empate aos 46 minutos da segunda etapa e virou aos 53, que garante o primeiro lugar e troféu do campeonato. Leidiane e Valéria marcaram os gols. Lurdinha fez o único gol da equipe das Laranjeiras.
Os gols da partida saíram no 2° tempo. Logo aos cinco minutos, Lurdinha balançou as redes nas Laranjeiras. Depois disso, o Fluminense adotou estratégia de ligações diretas desde cedo, enquanto o Rubro-Negro demorou a se encontrar em campo. Contudo, nos acréscimos, Leidiane e Valéria marcaram e conquistaram o título para o rubro-negro.
O Flamengo conquista a Taça Guanabara invicto e com 19 pontos. A equipe passou todo o torneio na liderança e, com a classificação, vai jogar contra o Botafogo nas semifinais do Campeonato Carioca Feminino. Do outro lado, o Fluminense ficou na segunda posição, com 16 pontos, e vai duelar com o Vasco pela próxima fase.
As partidas serão disputadas em ida e volta, com mando de campo no segundo jogo e vantagem do empate no agregado para o Rubro-Negro. Os clássicos estão previstos para os dias 1º e 8 de novembro.
