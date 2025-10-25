Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo, sem surpresa, entrega Brasileiro ao Palmeiras. Tirem Filipe Luís!

Para Roberto Assaf, colunista do Jogada10, a derrota para o Fortaleza ratifica sua opinião de que o Flamengo é mal comandado
O roteiro traçado aqui neste espaço, contrariando a maioria esmagadora da mídia, virou realidade, com o Flamengo, caindo aos pedaços. Sem direção técnica, no sentido amplo, como temos destacado, praticamente entregou o Brasileiro ao Palmeiras, ao ser derrotado pelo Fortaleza, 1 a 0, no Ceará. Um daqueles jogos que você não consegue ver, sequer torcer, ou alimentar alguma esperança. O clube paulista – creiam – não está em momento algum preocupado com o Rubro-Negro, pois tem a certeza absoluta que será o campeão. E com rodadas de antecedência.

A solução é sacar Filipe Luis. Com ele, as duas competições vão – na prática já foram – para o espaço. Mas como o cidadão não sairá, por ora, e por várias razões, assistiremos mais duas conquistas dos paulistas. Aí sim – na eliminação pelo Racing, em Avellaneda – perceberão que havia a necessidade de demitir o clone de Rinus Michels e contratar um técnico de verdade.

A quantidade de erros do Flamengo de 2025 é espantosa, quando se trata de um clube gigante, com infraestrutura de europeu, um elenco caríssimo, que recebe em dia, e uma torcida fiel e presente. O desespero de todos já está evidente desde os empates lamentáveis com Vasco e Grêmio no Maracanã. E a prioridade era o Brasileiro… Tudo é sempre prioridade para o Flamengo.

Este Flamengo é um time comum

Vale destacar que o prejuízo – como já dissemos dezenas de vezes – não é necessariamente do torcedor, que fica aborrecido após os fracassos, mas vai cuidar da vida, e sim dos interesses que giram entre a direção e os patrocinadores, que são muitos e valiosos, e que perderão faturamento e prestígio, além das cobranças que virão. Na realidade, o mais incrível é que o torcedor se deixa iludir pela propaganda – jornal, rádio, TV, internet – da mídia, que vive de audiência, e lota em sequência o Maracanã, sem perceber que o Flamengo é um time comum, que acumula um punhado de resultados medíocres, que vence eventualmente jogos no limite, por contagens apertadas, quase sempre suportando pressão dos adversários, dentro e fora de casa, obtendo resultados – não é exagero – milagrosos.

Jogos como este com o Fortaleza– contra  adversários fracos, brigando contra rebaixamento – são terríveis. Pois além da eterna presunção geral de que a partida será tranqüila, há a inexperiência do treinador, que encosta jogadores importantes, e lota o banco de juniores, deixando uma provável situação negativa sem opções.

Decepção contra o Fortaleza

O Flamengo começou sem levar perigo ao Fortaleza, e pior, oferecendo contra-ataques ao adversário, que abriu o placar num destes, aos 11 minutos, com Breno Lopes, em chute rasteiro à esquerda de Rossi. Na realidade, não houve mudança ao longo do primeiro tempo. O time carioca trocava passes, quando não errava, foram muitos deles, não ameaçava os cearenses, e continuou sofrendo quando a equipe local saía com velocidade. A única chance que o Flamengo teve para empatar foi numa cobrança de falta, à frente da área, que Samuel Lino – o Caldeira do Século XXI – chutou na barreira. Todos os setores do Rubro-Negro foram mal. Qualquer um poderia perceber que os cariocas não tinham a menor noção de como criar algo de positivo.

Cadê as alterações no intervalo, Filipe Luís?

O intervalo era o momento de fazer mudanças radicais. Mas o técnico, como era previsto, e ocorre habitualmente, não tomou providências. O Flamengo voltou para a etapa final como se estivesse treinando, permitindo ao Fortaleza ter a bola e buscar mais gols. Aos oito minutos, enfim, uma troca: Luiz Araújo substituiu Bruno Henrique. E nada ocorreu em sequência, pois o treinador não consegue mexer na estrutura geral, ou seja, não tem capacidade para modificar resultados. Como não havia alternativa, o cidadão trocou, aos 21, Plata e Samuel Lino respectivamente por Wallace Yan e Michael. A mediocridade continuou impressionando: o tempo foi passando, e parecia que o Flamengo aguardava burocraticamente o fim do compromisso para descansar.

Até que o time notou que a partida estava acabando e que o título caminhava para o brejo. O Fortaleza, já meio cansadão, recuou, e deixou o Flamengo, em completo desespero, forçar o empate. O problema é que com a tragédia consumada a dificuldade para construir algo fica complicado. E nada mais dá certo.

Filipe Luis fica até quarta? Ele não sairá agora. Só após as eliminações.

(*)  As opiniões do colunista não indica, necessariamente, as opiniões  do Portal

