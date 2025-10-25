Flamengo perde para o Fortaleza; Palmeiras e Cruzeiro agradecem

Flamengo perde para o Fortaleza; Palmeiras e Cruzeiro agradecemDerrota no Ceará para rival do Z4 impede o Fla de assumir a liderança. O Verdão pode disparar na frente — ou a Raposa encostar de vez
O Flamengo deixou muito a desejar na noite deste sábado, 25/10, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Teve muita posse de bola, mas finalizou pouco. Contou com um trio de ataque formado por Pedro, Bruno Henrique (de 9) e Samuel Lino, que não funcionou. A defesa sofreu com a velocidade de Breno Lopes, e o time errou inúmeros passes. Assim, levou um gol de Breno Lopes e quase sofreu outro de Bareiro. No segundo tempo, com mudanças no ataque, o Flamengo buscou o empate, mas não conseguiu sucesso. Placar final: Fortaleza 1 x 0 Flamengo.
Para o time cearense, o resultado foi um alívio, já que a equipe chega aos 27 pontos e ainda sonha em escapar do rebaixamento, ocupando atualmente a 18ª posição. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 31 pontos. Já para o Flamengo, o resultado não atrapalha a alegria do líder Palmeiras. O Verdão também tem 61 pontos, os mesmos do Mengão, mas ainda joga na rodada e segue à frente pelo número de vitórias. O Cruzeiro, com 56 pontos, é o rival do Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque. Se vencer, encosta nos líderes e mantém a briga pelo título.
Fortaleza sai na frente, merecidamente
O primeiro tempo começou elétrico, principalmente devido à postura do Fortaleza, que não se intimidou e buscou o ataque. Aos poucos, quase marcou com Bareiro, mas Ayrton Lucas (em seu jogo 200 pelo Flamewngo) salvou em cima da linha. Aos 11 minutos, Breno Lopes recebeu pela esquerda e bateu de fora da área, abrindo o placar: 1 a 0.
Depois do gol, o Flamengo passou a dominar a posse de bola, empurrando o Fortaleza para a defesa e quase marcando em chute de Émerton Royal, que contou com boa defesa de Brenno. No entanto, o Fortaleza tinha uma arma eficaz: o contra-ataque. Foi assim que Breno Lopes chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento.
Pressão do Flamengo na etapa final. Mas nada de gol
No segundo tempo, o Flamengo manteve a posse de bola, mas finalizava muito pouco. Tanto que apenas aos 13 minutos deu um chute perigoso, quando Samuel Lino rolou para uma bomba de Saul, que o goleiro Brenno fez ótima defesa, mandando para escanteio.
Contudo, quando trocou todo o ataque importante e colocou Luiz Araújo, Wallace Yan e Michael, o Flamengo passou a ganhar maior objetividade na frente e rodou a área do Fortaleza. Teve duas oportunidades com Arrascaeta (uma delas bateu em Wallace Yan e saiu, quando parecia que iria entrar), uma com Wallace Yan e outra com Juninho, que tinha entrado no fim. Mas o Fortaleza suportou a pressão e até chegou a ter chances de ampliar em contra-ataques. Assim, o placar seguiu 1 a 0 até o apito final do juiz. Fortaleza renasce. E Fla fez a festa também opara cruzeirenses e palmeirenses.
FORTALEZA 1×0 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Data: 25/10/2025
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gol: Breno Lopes, 11’/1ºT (1-0)
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo, 25’/2ºT), Lucas Sasha, Pochettino (Matheus Rossetto, 32’/2ºT) e Herrera (Pikachu, 25’/2ºT); Bareiro (Moisés, 16’/2ºT) e Breno Lopes (Kayki, 32’/2ºT). Técnico: Martín Palermo.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Juninho, 42’/2ºT), Saúl e Arrascaeta; Plata (Wallace Yan, 19’/2ºT), Samuel Lino (Michael, 19’/2ºT) e Bruno Henrique (Luiz Araújo, 8’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Breno Lopes (FOR); Leo Pereira (FLA)
