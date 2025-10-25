Flamengo perde para o Fortaleza; Palmeiras e Cruzeiro agradecem

Derrota no Ceará para rival do Z4 impede o Fla de assumir a liderança. O Verdão pode disparar na frente — ou a Raposa encostar de vez

O Flamengo deixou muito a desejar na noite deste sábado, 25/10, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Teve muita posse de bola, mas finalizou pouco. Contou com um trio de ataque formado por Pedro, Bruno Henrique (de 9) e Samuel Lino, que não funcionou. A defesa sofreu com a velocidade de Breno Lopes, e o time errou inúmeros passes. Assim, levou um gol de Breno Lopes e quase sofreu outro de Bareiro. No segundo tempo, com mudanças no ataque, o Flamengo buscou o empate, mas não conseguiu sucesso. Placar final: Fortaleza 1 x 0 Flamengo.

Para o time cearense, o resultado foi um alívio, já que a equipe chega aos 27 pontos e ainda sonha em escapar do rebaixamento, ocupando atualmente a 18ª posição. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 31 pontos. Já para o Flamengo, o resultado não atrapalha a alegria do líder Palmeiras. O Verdão também tem 61 pontos, os mesmos do Mengão, mas ainda joga na rodada e segue à frente pelo número de vitórias. O Cruzeiro, com 56 pontos, é o rival do Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque. Se vencer, encosta nos líderes e mantém a briga pelo título.

Fortaleza sai na frente, merecidamente

O primeiro tempo começou elétrico, principalmente devido à postura do Fortaleza, que não se intimidou e buscou o ataque. Aos poucos, quase marcou com Bareiro, mas Ayrton Lucas (em seu jogo 200 pelo Flamewngo) salvou em cima da linha. Aos 11 minutos, Breno Lopes recebeu pela esquerda e bateu de fora da área, abrindo o placar: 1 a 0.

Depois do gol, o Flamengo passou a dominar a posse de bola, empurrando o Fortaleza para a defesa e quase marcando em chute de Émerton Royal, que contou com boa defesa de Brenno. No entanto, o Fortaleza tinha uma arma eficaz: o contra-ataque. Foi assim que Breno Lopes chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento.

Pressão do Flamengo na etapa final. Mas nada de gol

No segundo tempo, o Flamengo manteve a posse de bola, mas finalizava muito pouco. Tanto que apenas aos 13 minutos deu um chute perigoso, quando Samuel Lino rolou para uma bomba de Saul, que o goleiro Brenno fez ótima defesa, mandando para escanteio.