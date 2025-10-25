Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fábio ganha homenagem por atingir marca no Fluminense

Goleiro completa 250 jogos pelo Tricolor em partida contra o Internacional, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro
Ao entrar em campo neste sábado (25/10) para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro Fábio completou 250 jogos com a camisa do Fluminense. O arqueiro ganhou uma homenagem e recebeu uma camisa com o número da marca especial das mãos do presidente Mário Bittencourt e do vice-presidente Mattheus Montenegro.

Jogador com mais partidas na história do futebol mundial, Fábio veste as cores do Fluminense desde 2022. Recentemente, o goleiro entrou no top-10 de jogadores que mais vezes defenderam o clube no século. Do atual elenco, ele é o terceiro com mais jogos, atrás apenas de PH Ganso e Martinelli.

Em sua quarta temporada pelo Fluminense, o goleiro foi peça fundamental nos títulos da Libertadores de 2023, da Recopa 2024 e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.

Com Fábio, o Fluminense busca carimbar a vaga para Libertadores e ainda tem a missão de conquistar a Copa do Brasil ao fim da temporada. O goleiro, aliás, vai enfrentar seu ex-clue, o Vasco, por uma vaga na final do torneio nacional.

