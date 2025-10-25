Fábio ganha homenagem por atingir marca no Fluminense

Fábio ganha homenagem por atingir marca no FluminenseGoleiro completa 250 jogos pelo Tricolor em partida contra o Internacional, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro
Ao entrar em campo neste sábado (25/10) para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro Fábio completou 250 jogos com a camisa do Fluminense. O arqueiro ganhou uma homenagem e recebeu uma camisa com o número da marca especial das mãos do presidente Mário Bittencourt e do vice-presidente Mattheus Montenegro.
Jogador com mais partidas na história do futebol mundial, Fábio veste as cores do Fluminense desde 2022. Recentemente, o goleiro entrou no top-10 de jogadores que mais vezes defenderam o clube no século. Do atual elenco, ele é o terceiro com mais jogos, atrás apenas de PH Ganso e Martinelli.
Em sua quarta temporada pelo Fluminense, o goleiro foi peça fundamental nos títulos da Libertadores de 2023, da Recopa 2024 e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.
Com Fábio, o Fluminense busca carimbar a vaga para Libertadores e ainda tem a missão de conquistar a Copa do Brasil ao fim da temporada. O goleiro, aliás, vai enfrentar seu ex-clue, o Vasco, por uma vaga na final do torneio nacional.
