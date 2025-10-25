Em noite histórica de Luciano, São Paulo vence o Bahia e espanta crise

Em noite histórica de Luciano, São Paulo vence o Bahia e espanta criseAtacante marca seu centésimo gol com a camisa do Tricolor Paulista e ajuda equipe a espantar crise no Brasileirão
O São Paulo espantou a crise vivida na temporada e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Bahia por 2 a 0, no Morumbis, pela 30° rodada da competição. O grande personagem da noite foi Luciano. Afinal, o camisa 10 marcou seu 100° gol com a camisa do Tricolor Paulista e ainda deu uma linda assistência para Bobadilla também deixar o seu no embate. Assim, a equipe de Crespo voltou a vencer no torneio e encurtou a distância para o Esquadrão de Aço na tabela.
Com o resultado, o São Paulo voltou para a oitava colocação, com 41 pontos. Já o Bahia segue na quinta posição, com 49 pontos somados e sua vaga no G6 cada vez mais ameaçada.
Show particular de Luciano no primeiro tempo
Pressionado pelos resultados ruins nas últimas rodadas, o São Paulo começou em cima o confronto no Morumbis e rapidamente abriu o placar. Logo aos 6 minutos, Luciano tabelou com Maik e anotou o 100º gol com a camisa do Tricolor Paulista. Um gol histórico para o atacante que também vinha convivendo com a pressão da toricda. O Bahia, aos poucos, cresceu em campo e perdeu enorme chance de empatar com Jean Lucas. O meio-campista saiu cara a cara com Rafael, mas finalizou para fora. A oportunidade perdida custou caro. Tanto que o time de Hernán Crespo voltou a balançar as redes com Lucas, mas o lance acabou anulado por impedimento de Alan Franco na origem da jogada. Aos 40 minutos, porém, o gol saiu. Luciano deu um tapa de letra para Bobadilla, que finalizou para ampliar e fazer 2 a 0 antes do intervalo.
São Paulo espanta a crise
A etapa inicial com o Bahia buscando diminuir o marcador. Tanto que Willian José teve boa chance logo no primeiro minuto, de cabeça, mas viu Rafael fazer uma grande defesa para evitar o gol. Contudo, o Esquadrão de Aço sofreu um duro golpe após Sanabria e Gilberto, que haviam entrado no intervalo, sentirem no começo do segundo tempo e deixarem o gramado, desmontando o novo esquema de Rogério Ceni. Assim, o jogo perdeu velocidade e aumentou em disputas físicas. O São Paulo, por sua vez, respondia nos contra-ataques. Na melhor deles, Tapia partiu em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro, mas Ronaldo cresceu e evitou o terceiro gol dos donos da casa. Contudo, com o jogo controlado, o Tricolor Paulista segurou o resultado favorável e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro.
SÃO PAULO 2X0 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Data e hora : 25/10/2025, às 21h30
Gol: Luciano, 06’/1ºT (1-0), Bobadilla, 40’/1ºT (2-0)
SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Mailton, intervalo), Bobadilla (Negrucci, aos 41’/2ºT), Pablo Maia (Luiz Gustavo, aos 33’/2ºT) e Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia, aos 20’/2ºT) e Luciano (Ferreira , aos 33’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
>BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto, intervalo e depois Erick aos 14’/2ºT), David Duarte, Ramos Mingo e Iago (Luciano Juba, intervalo); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Tiago (Sanabria, intervalo e depois Kayky aos 11’/2ºT) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
>Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Maik e Luciano (SAO), David Duarte, Ademir, Ramos Mingo e Rodrigo Nestor (BAH)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.