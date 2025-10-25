Dupla do Botafogo será relacionada para jogo contra o Santos

Dupla do Botafogo será relacionada para jogo contra o SantosDanilo e Arthur Cabral ficam à disposição para o técnico Davide Ancelotti e têm chances de entrar em partida do Brasileirão
O Botafogo tem boas notícias para enfrentar o Santos neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Danilo, recuperado de lesão na coxa, e o atacante Arthur Cabral, com fratura na mão voltam a ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti.
O volante Danilo, aliás, teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda contra o Mirassol, no dia 17 do mês passado. A tendência é que ele fique no banco de reservas.
Eles estão indicados entre os relacionados para o duelo, de acordo com o “ge”. Além deles, o lateral-esquerdo Alex Telles, recuperado de dores crônicas no joelho esquerdo, também deve ser uma das novidades na lista.
O técnico Davide Ancelotti, aliás, também terá a volta certa do zagueiro Alexander Barboza e do volante Marlon Freitas, que cumpriram suspensão contra o Ceará. Além deles, o venezuelano Savarino, que vem treinando normalmente, deve estar à disposição para a partida.
Com isso, o Botafogo ganha reforços importantes para a reta final do Brasileirão e na busca por vaga na fase de grupos da Libertadores. O Glorioso é o atual sexto colocado com 46 pontos, cinco a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores.