Dorival valoriza “valentia” do Corinthians após vitória e destaca solidez defensiva

Técnico elogia postura da equipe mesmo com um jogador a menos e aponta Raniele como peça-chave na consistência defensiva do Timão

“De um modo geral, foi um jogo muito fechado. Defesas prevalecendo sobre os ataques. Ficamos com raras possibilidades, Vitória também. Foi jogo brigado, disputado, Vitória vinha de sequência interessante, crescendo na competição. Estamos com o mesmo número de pontos, agora conseguimos abrir um pouco. Mas espero que melhoremos rodada a rodada”, avaliou Dorival.

O técnico Dorival Júnior destacou a entrega e a organização tática do Corinthians após o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória , neste sábado (25/10), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, garantido com gol de Charles na reta final, foi celebrado pelo treinador como um reflexo da evolução coletiva do time, que atuou com um jogador a menos após a expulsão de Breno Bidon.

Dorival elogia solidez defensiva do Corinthians

Com o resultado, o Corinthians voltou à parte superior da tabela e ganhou tranquilidade para trabalhar durante a semana. Aliás, a equipe chega à 16ª partida sem sofrer gols em 33 jogos sob o comando de Dorival. Marca que reflete a consistência defensiva construída ao longo da temporada.

O técnico fez questão de destacar o papel de Raniele nesse processo. Afinal, o jogador tem atuado como uma espécie de coringa, alternando entre a função de volante e a de terceiro zagueiro conforme as necessidades da partida.

“Uma função que ele faz defendendo. Atacando, tem outra conotação. Fizemos essa condição até um determinado momento, depois ele foi por dentro para fechar espaços, principalmente depois da saída do Bidon, que abre o setor. Buscamos consistência maior. Raniele vem se desenvolvendo, se sente bem, deixa a equipe segura. Temos muitas partidas sem gols sofridos. Era um problema anterior. Equipe confiante. Condição que se altera no jogo. Fazemos alteração no jogo”, explicou o treinador.

Assim, o Timão volta a campo no próximo fim de semana, quando enfrenta o Grêmio, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão. Aliás, a expectativa de Dorival é manter o embalo e consolidar a sequência positiva na reta final da competição.