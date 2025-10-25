De Bruyne se machuca após cobrança de pênalti e preocupa Napoli

De Bruyne se machuca após cobrança de pênalti e preocupa NapoliBelga balança as redes, mas sente dores na coxa direita e sai de campo carregado ainda no primeiro tempo contra a Inter de Milão
Em duelo pela liderança do Campeonato Italiano contra a Inter de Milão, o Napoli teve duas notícias distintas no mesmo lance. Destaque do time, Kevin De Bruyne abriu o placar em cobrança de pênalti, mas imediatamente sentiu dores na coxa direita e saiu de campo. Assim, a situação do jogador preocupa.
Foi o quarto gol de De Bruyne pelo Napoli na temporada. Imediatamente, o belga sentiu dores na coxa. Situação preocupa. Os companheiros do time cercam o camisa 11, que saiu de campo carregado pelos médicos. Nenhum jogador comemorou o gol.
Com a saída de De Bruyne, o técnico Antonio Conte fez a primeira mudança do jogo ao colocar Olivera, aos 37 minutos do primeiro tempo.
É mais um desfalque para o time italiano. O centroavante Lukaku segue fora de ação – não atua desde agosto por conta de lesão na coxa esquerda, aliás. Hojlund também não está à disposição. Além deles, Contini, Lobotka, Meret e Rrahmani são outros desfalques do técnico Antonio Conte.
