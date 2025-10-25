Cruzeiro tem retornos importantes para duelo contra o Palmeiras

Entre as principais opções para Leo Jardim está o goleiro Cássio, recuperado de concussão, e do atacante Kaio Jorge / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro tem um importante desafio contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, na partida que acontece neste domingo (26), as 20h30 (de Brasília). Sob comando de Leonardo Jardim, a Raposa conta com novas opções para garantir um bom resultado fora de casa. Retornos e desfalques no Cruzeiro Para o duelo válido pela 30ª rodada, Jardim terá os retornos do atacante Kaio Jorge e do lateral Kaiki, que cumpriram suspensão contra o Fortaleza. O goleiro Cássio também retorna ao time titular, após ser liberado do protocolo de concussão.

Recuperado de um edema muscular na coxa esquerda, o atacante Luis Sinisterra também é uma opção para Jardim. O jogador treinou normalmente durante a semana e pode começar no banco de reservas. Em contrapartida, o Cruzeiro tem como desfalques os jogadores Fagner, que passa por transição física, e Matheus Henrique, que segue em recuperação de uma fratura na costela. Outra baixa é o atacante Marquinhos, que deve ficar fora do restante da temporada após séria lesão no joelho no treino desta sexta-feira (24). O jogador passará por cirurgia. Opções para Leonardo Jardim Desta forma, o técnico Leonardo Jardim pode contar com uma extensa lista de jogadores. Na defesa, estão disponíveis os goleiros Cássio, Otávio e Léo Aragão. Como laterais, o treinador tem William, Kauã Moraes, Kaiki e Kauã Prates. Na zaga, Lucas Villalba, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Mateo Gamarra integram a Raposa. Já no meio-campo, Walace, Ryan Guilherme, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Eduardo e Japa podem compor o time. Enquanto no ataque, as opções são: Kaio jorge, Wanderson, Keny Arroyo, Yannick Bolasie, Gabigol e Luis Finisterra.