Corinthians perde três meio-campistas para duelo contra o Grêmio

O Corinthians terá problemas no meio-campo para o confronto no dia 2 de novembro, às 16h, diante do Grêmio, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Raniele, José Martínez e Breno Bidon, todos suspensos.
Raniele e Martínez receberam o terceiro cartão amarelo durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, neste sábado (25/10), no Barradão. Já Breno Bidon foi expulso no segundo tempo da mesma partida, o que o tira automaticamente do jogo contra os gaúchos.
Por outro lado, o Timão terá reforços importantes à disposição. O lateral-direito Matheuzinho e o volante Maycon, que cumpriram suspensão em Salvador, voltam ao elenco e devem ser opções entre os titulares.
Com o triunfo fora de casa, o Corinthians chegou aos 39 pontos e subiu para a nona posição na tabela, retomando a confiança na reta final da competição. A equipe alvinegra busca emendar uma sequência positiva e consolidar sua recuperação sob o comando de Dorival.
