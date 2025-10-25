Corinthians perde três meio-campistas para duelo contra o Grêmio

Raniele, Martínez e Breno Bidon estão suspensos para o duelo contra o Tricolor Gaúcho, na Neo Química Arena

O Corinthians terá problemas no meio-campo para o confronto no dia 2 de novembro, às 16h, diante do Grêmio, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Raniele, José Martínez e Breno Bidon, todos suspensos.

Raniele e Martínez receberam o terceiro cartão amarelo durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, neste sábado (25/10), no Barradão. Já Breno Bidon foi expulso no segundo tempo da mesma partida, o que o tira automaticamente do jogo contra os gaúchos.