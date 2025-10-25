Conmebol diz que gol do Flamengo contra o Racing não foi de Carrascal

Para a entidade, Rojo, contra, foi ao autor do tento que definiu o 1 a 0 para o Fla, no Maraca, pela ida da semifinal da Libertadores

A vitória do Flamengo sobre o Racing, por 1 a 0, na primeira disputa da semifinal da Libertadores deixou o Rubro Negro mais tranquilo para buscar a vaga na grande decisão contra o vencedor de Palmeiras x LDU (Na ida, os equatorianos venceram por 3 a 0). Contudo, a Conmebol voltou atrás sobre a autoria do gol até então considerado marcado por Jorge Carrascal.

No lance que originou o gol aos 43 minutos do segundo tempo, Carrascal finalizou de fora da área. Para a sorte do Flamengo, a bola desviou em Rojo antes de balançar as redes. A entidade organizadora da Libertadores havia registrado em súmula a autoria do gol do Flamengo para o colombiano. Mas, nesta sexta-feira (24), revisou o lance considerando o desvio do zagueiro do Racing e apontou que a ação foi determinante para o curso da bola.