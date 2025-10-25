Com uma a menos, Brasil segura e vence a Inglaterra em Manchester

Com uma a menos, Brasil segura e vence a Inglaterra em ManchesterNa raça, Seleção Brasileira Feminina bate as inglesas por 2 a 1, em amistoso, e ainda amplia invencibilidade sobre as adversárias
Se a Seleção Brasileira Feminina estava em busca um teste para Copa do Mundo, esse jogo foi o duelo ideal. Com uma jogadora a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Brasil demonstrou consistência defensiva e venceu a Inglaterra por 2 a 1, neste sábado (25), no Etihad Stadium, em Manchester, em amistoso internacional. Bia Zaneratto e Dudinha marcaram na etapa inicial antes da expulsão de Angelina. Georgia Stanway, de pênalti, diminuiu para as inglesas no segundo tempo.
Com o resultado, a Seleção de Arthur Elias ampliou a invencibilidade para sete jogos, sendo cinco triunfos e dois empates. A última derrota foi em 27 de junho para a França por 3 a 2 em amistoso. Além disso, a Seleção não perde para a Inglaterra desde fevereiro de 2019. Neste período, soma ainda mais uma vitória em amistoso e empate na Finalíssima de 2023, que teve a derrota nos pênaltis.
Campeã da Copa América, a Seleção volta a enfrentar a Inglaterra, vencedora da Eurocopa, pela Finalíssima de 2026. A decisão ainda não tem data nem local definidos, mas deve acontecer em março.
A equipe comandada por Arthur Elias volta a campo no dia 28 de outubro, em amistoso contra a Itália no Estádio Ennio Tardini, na cidade de Parma, às 13h15 (de Brasília). As italianas foram semifinalistas da última edição da Eurocopa Feminina.
O JOGO
A Seleção Feminina encaixotou a Inglaterra com marcação alta e individual. A equipe comandada por Arthur Elias quase não deu chances para as inglesas. Logo aos oito minutos, Bia Zaneratto abriu o placar para a Seleção feminina, que seguiu forte no ataque. Antes dos 20 minutos, Dudinha ampliou o marcador para demonstrar a força ofensiva. No entanto, logo em seguida, Angelina segurou Ella Toone, que entraria livre na área, e foi expulsa por impedir uma situação clara de gol. Depois disso, as brasileiras se defenderam até o fim da primeira etapa.
Com a expulsão de Angelino, a Inglaterra viu uma oportunidade para tentar buscar o empate. Logo aos seis minutos, Georgia Stanway cobrou pênalti rasteiro, no canto direito de Lorena, que saltou mas não alcançou a bola. Por conta do cartão vermelho, a partida ficou condicionado. O Brasil se encaminhava para uma ótima atuação, mas após o intervalo só deu as iglessas. A Seleção Brasileira, assim, só fez se defender.
O técnico Arthur Elias até fez substituições, porém o Brasil só conseguiu mais fôlego para correr atrás das inglesas. Por conta da diferença númerica, as brasileiras não conseguiram colocar o futebol em prática. Na Inglaterra, as trocas surtiram mais efeito. Um lance que tirou suspiros aconteceu aos 37 minutos. Morgan tocou na entrada da área para Stanway, que chutou forte e acertou o travessão do Brasil. Porém, o Brasil garantiu uma vitória na raça.
