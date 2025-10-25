Com um jogador a menos e gol no fim, Corinthians bate o Vitória

Com um jogador a menos e gol no fim, Corinthians bate o VitóriaTimão teve Breno Bidon expulso no segundo tempo, mas conseguiu buscar o triunfo fora de casa com um gol do volante Charles
Em um jogo muito brigado e com uma chuva de cartões, o Corinthians conseguiu uma vitória heroica diante do Vitória por 1 a 0, neste sábado (25/10), no estádio Barradão, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ficou com um a menos no segundo tempo após Breno Bidon ser expulso. Contudo, Charles conseguiu marcar na reta final da partida e garantir os três pontos para o Alvinegro, frustrando o Rubro-Negro Baiano que poderia sair da zona de rebaixamento nessa rodada.
Com o resultado, o Corinthians foi aos 39 pontos e subiu para a nona colocação de forma provisória. Em contrapartida, o Vitória segue na 17° posição, com 31 pontos e segue sendo o primeiro time dentro do Z4.
Corinthians perde grandes chances no primeiro tempo
Vitória e Corinthians fizeram um primeiro tempo muito brigado, diversas reclamações e poucas chances de gols. Apesar do Rubro-Negro Baiano ter mais posse de bola, as melhores chances da etapa inicial foram todas do Timão. Na primeira, Bidu saiu na cara do gol e viu Thiago Couto, que havia acabado de entrar no lugar de Lucas Arcanjo, lesionado, fazer um verdadeiro milagre. Por fim, nos acréscimos, Yuri Alberto driblou o arqueiro e, com o gol aberto, finalizou para fora. Contudo, o árbitro já anulava o lance por impedimento. Já os donos da casa forçaram cruzamentos e não foram efetivos. Eles só fizeram Felipe Longo trabalhar mesmo em uma jogada de Aitor com Ramon, que saiu na cara do gol, mas também estava em posição de impedimento.
Vitória volta melhor do intervalo
Ao contrário do primeiro tempo, a etapa final começou mais animada e com chance para os dois lados. Primeiro, Rodrigo Garro cobrou falta com muito perigo, mas a bola foi para fora, tirando tinta do travessão. Depois, o Vitória conseguiu assustar com perigo pela primeira vez com Cantalapiedra, que obrigou Felipe Longo a fazer boa defesa. O espanhol teria uma nova chance na sequência após tabela entre Erick e Matheuzinho. Contudo, o atacante pegou mal na bola e finalizou por cima da meta. O Timão respondeu com José Martínez, que acertou lindo chute, mas parou em Thiago Couto. A partida, que já era muito nervosa desde o início, ganhou tons dramáticos. Afinal, Breno Bidon recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Corinthians com um jogador a menos nos minutos finais.
Corinthians vence com um jogador a menos
Assim, com vantagem numérica, o Vitória se lançou para o ataque. Mas quem chegaria ao gol seria o Timão. Após cobrança de escanteio e uma disputa ferrenha dentro da área, a bola sobrou para Charles que cabeceou, a bola bateu no travessão e entrou, abrindo o placar para o Alvinegro. O Rubro-Negro ainda buscou o empate com Renzo López de cabeça, mas o centroavante parou em um milagre de Felipe Longo. Assim, mesmo com uma forte pressão dos baianos, os paulistas levaram a melhor e levaram três pontos para casa de forma heroica.
VITÓRIA X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)
Data e hora : 25/10/2025, às 16h
Gol: Charles, 41’/2ºT (0-1)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo (Thiago Couto, 25’/1ºT); Lucas Halter, Camutanga (Carlinhos, 45’/2ºT) e Zé Marcos; Paulo Roberto (Matheuzinho, intervalo), Willian Oliveira, Ronald Lopes (Dudu, intervalo), Aitor Cantalapiedra e Ramon; Erick e Renato Kayzer (Renzo López, 24’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
CORINTHIANS: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Raniele e Gustavo Henrique; Carrillo (Charles, 17’/2ºT), José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro (Gui Negão, 43’/2ºT) e Matheus Bidu; Memphis Depay (Angileri, 43’/2ºT) e Yuri Alberto (André Ramalho, 36’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Cartões amarelos: Ronaldo Lopes, Camutanga, Matheuzinho, Ramon, Lucas Arcanjo e Jair Ventura (VIT); Raniele, José Martínez, Garro e Breno Bidon (COR)
Cartão vermelho: Breno Bidon (COR)