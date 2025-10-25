Com gol mais rápido do Brasileirão, Atlético vence o Ceará em confronto direto contra o Z-4

Equipes se enfrentaram na Arena MRV pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro; gol do jogo foi de Alan Franco / Crédito: Jogada 10

O Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 na tarde deste sábado (25), na Arena MRV, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi de Alan Franco. Aliás, até o momento, é o gol mais rápido da competição, com 23 segundos. Com o resultado, portanto, o Galo somou três pontos e chegou aos 36, chegando na 12° posição. Por outro lado, com a derrota, o Vozão segue com 35 pontos, mas caiu para a 14° colocação.

ATLÉTICO MARCA GOL RELÂMPAGO A partida começou com um gol relâmpago. Logo após a saída de bola do Ceará, o Atlético roubou a bola e Scarpa achou Dudu na lateral do ataque. O camisa 92 avançou em direção a área e tocou para Alan Franco, que finalizou da meia-lua e abriu o placar para o Galo. Com isso, os donos da casa controlaram melhor até o meio do primeiro tempo, com poucas chances para o Vozão. No entanto, os visitantes levaram perigo em um lance aos 28 minutos. Vina lançou Pedro Raul, que na pequena área ficou cara a cara com Everson e o goleiro levou a melhor. O centroavante do Ceará começou a se movimentar mais e receber mais bolas, tornando o ataque do Vozão mais perigoso antes do intervalo. NEM LÁ, NEM CÁ A segunda etapa começou como terminou a primeira: com o Ceará tentando uma pressão no ataque. Dessa forma, a partida ficou equilibrada, com ambas as equipes buscando balançar as redes até o fim. Dessa forma, o Galo teve oportunidades com Bernard e Hulk, em ambas a bola foi para fora. Por outro lado, Pedro Raul, de novo, teve a chance de empatar, mas a bola saiu pela linha de fundo e Vina finalizou da área para Everson fazer uma boa defesa.