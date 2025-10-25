Com gol mais rápido do Brasileirão, Atlético vence o Ceará em confronto direto contra o Z-4

Com gol mais rápido do Brasileirão, Atlético vence o Ceará em confronto direto contra o Z-4Equipes se enfrentaram na Arena MRV pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro; gol do jogo foi de Alan Franco
O Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 na tarde deste sábado (25), na Arena MRV, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi de Alan Franco. Aliás, até o momento, é o gol mais rápido da competição, com 23 segundos.
Com o resultado, portanto, o Galo somou três pontos e chegou aos 36, chegando na 12° posição. Por outro lado, com a derrota, o Vozão segue com 35 pontos, mas caiu para a 14° colocação.
ATLÉTICO MARCA GOL RELÂMPAGO
A partida começou com um gol relâmpago. Logo após a saída de bola do Ceará, o Atlético roubou a bola e Scarpa achou Dudu na lateral do ataque. O camisa 92 avançou em direção a área e tocou para Alan Franco, que finalizou da meia-lua e abriu o placar para o Galo. Com isso, os donos da casa controlaram melhor até o meio do primeiro tempo, com poucas chances para o Vozão.
No entanto, os visitantes levaram perigo em um lance aos 28 minutos. Vina lançou Pedro Raul, que na pequena área ficou cara a cara com Everson e o goleiro levou a melhor. O centroavante do Ceará começou a se movimentar mais e receber mais bolas, tornando o ataque do Vozão mais perigoso antes do intervalo.
NEM LÁ, NEM CÁ
A segunda etapa começou como terminou a primeira: com o Ceará tentando uma pressão no ataque. Dessa forma, a partida ficou equilibrada, com ambas as equipes buscando balançar as redes até o fim.
Dessa forma, o Galo teve oportunidades com Bernard e Hulk, em ambas a bola foi para fora. Por outro lado, Pedro Raul, de novo, teve a chance de empatar, mas a bola saiu pela linha de fundo e Vina finalizou da área para Everson fazer uma boa defesa.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
O próximo compromisso do Atlético é na terça-feira (28), contra o Indepediente Del Valle, pelo jogo de volta das semifinais da Sul-Americana. A partida, portanto, será na Arena MRV, às 21h30. No Brasileiro, o Galo volta a campo no domingo (2), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30. Já o Vozão enfrenta o Fluminense na Arena Castelão, no mesmo dia, às 16h. Os dois jogos serão válidos pela 31° rodada da competição.
ATLÉTICO 1×0 CEARÁ
30° rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: sábado (25), às 16h
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Público: 33.694
Renda: R$1,5 milhão
Gols: Alan Franco 0/1°T (1 – 0)
Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso, Iván Román, Caio Paulista (Guilherme Arana, 18’/2°T); Alan Franco e Gustavo Scarpa (Rony, 31’/2°T); Hulk, Biel (Igor Gomes, intervalo) e Dudu (Bernard, 18’/2°T). Técnico: Jorge Sampaoli.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia (Nicolas, 43’/2°T); Richardson (Lucas Mugni 27’/2°T), Zanocelo, Vina; Galeano (Aylon, 43’/2°T), Fernandinho (Rodriguinho, 27’/2°T), Pedro Raul (Lucca, 33’/2°T). Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Rodrigo Guarizo (SP)
Cartão amarelo: Gustavo Scarpa, Rony, Júnior Alonso e Guilherme Arana (CAM)
