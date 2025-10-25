Charles vira herói no Corinthians e desabafa após vitória: ”Precisava desse gol”Volante saiu do banco para garantir triunfo do Timão sobre o Vitória no Barradão. Alvinegro agora mira vaga na Libertadores
O Corinthians voltou a vencer e a respirar com mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25/10), em Salvador, o volante Charles foi o herói do time ao marcar o gol que definiu o placar de 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão. O meio-campista entrou no segundo tempo, no lugar de Carrillo, e precisou de poucos minutos para deixar sua marca: uma cabeçada certeira dentro da pequena área.
Assim, com o resultado, o Timão voltou à primeira metade da tabela, subindo para a nona colocação. Contudo, o triunfo fora de casa também reforça o momento de recuperação da equipe, que busca maior consistência após uma campanha irregular na competição. Após o apito final, Charles não escondeu o alívio e a satisfação pelo desempenho.
“Jogar aqui é sempre difícil. Jogo de muita luta, duelo. Feliz por ter entrado e marcado. Estava precisando desse gol. Feliz pelo gol, pela vitória. Lutamos bastante. A gente vem conversando sobre esses duelos, sobre ter mais sequência de resultados bons. Espero que a gente consiga emendar agora”, disse o volante.
Aliás, este foi o segundo gol de Charles com a camisa corintiana, e chega em um momento importante da temporada. Além disso, o jogador destacou que o grupo precisa aproveitar o embalo para consolidar uma sequência positiva, especialmente nas partidas em casa.
O elenco alvinegro terá a semana livre para treinamentos no CT Joaquim Grava antes de encarar o Grêmio, no próximo domingo, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.