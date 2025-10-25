Charles vira herói no Corinthians e desabafa após vitória: ”Precisava desse gol”

O Corinthians voltou a vencer e a respirar com mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (25/10), em Salvador, o volante Charles foi o herói do time ao marcar o gol que definiu o placar de 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão. O meio-campista entrou no segundo tempo, no lugar de Carrillo, e precisou de poucos minutos para deixar sua marca: uma cabeçada certeira dentro da pequena área.

Assim, com o resultado, o Timão voltou à primeira metade da tabela, subindo para a nona colocação. Contudo, o triunfo fora de casa também reforça o momento de recuperação da equipe, que busca maior consistência após uma campanha irregular na competição. Após o apito final, Charles não escondeu o alívio e a satisfação pelo desempenho.