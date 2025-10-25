Bruno Henrique usa intervalo para se retratar sobre fala de “camisa 9”Atacante aproveita entrevista contra o Fortaleza para explicar polêmica da Libertadores e se coloca à disposição para substituir Pedro
O Flamengo foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (25). Na saída de campo, o atacante Bruno Henrique aproveitou a entrevista para fazer uma auto-correção importante. A saber, o foco principal de sua fala foi esclarecer a polêmica que ele mesmo criou na última quarta-feira (22), após a vitória sobre o Racing pela Libertadores. Naquela ocasião, ele disse que pediu ao técnico Filipe Luís para não atuar como centroavante.
Durante a entrevista no Castelão, BH interrompeu a própria análise do jogo para se corrigir:
“Ficou um pouco… vou me retratar agora. Não é isso, Nós temos o melhor 9 do Brasil, do mundo. Ele é seleção brasileira. Quando o Pedro não puder jogar, estou pronto para ser o 9. Agora, se ele estiver apto a jogar, isso que eu quis dizer.”
A explicação de Bruno Henrique, dessa maneira, foi sobre a preferência e não sobre uma recusa como a fala anterior soou. Tal fato gerou uma repercussão negativa entre os torcedores.
Por fim, ele concluiu: “Estou aqui para servir ao Flamengo”.
Importante frisar que essa polêmica surgiu justamente porque Pedro sofreu uma fratura no antebraço na vitória por 1 a 0 contra o Racing e virou dúvida para o jogo da volta na semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira (29).
Bruno Henrique analisa primeiro tempo de Fortaleza x Flamengo
Antes da retratação, Bruno Henrique também analisou rapidamente o primeiro tempo contra o Fortaleza. O atacante destacou os problemas que o time de Filipe Luís enfrenta na partida.
“Precisamos marcar os jogadores rápidos deles e temos de jogar mais com a bola”, disse.
Segundo BH, a equipe não está conseguindo impor seu estilo. “Estamos com pouca posse, o nosso time é feito para jogar. Precisamos fazer as infiltrações”, finalizou o atacante antes de descer para o vestiário.