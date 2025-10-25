Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruno Henrique usa intervalo para se retratar sobre fala de “camisa 9”

Atacante aproveita entrevista contra o Fortaleza para explicar polêmica da Libertadores e se coloca à disposição para substituir Pedro
O Flamengo foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (25). Na saída de campo, o atacante Bruno Henrique aproveitou a entrevista para fazer uma auto-correção importante. A saber, o foco principal de sua fala foi esclarecer a polêmica que ele mesmo criou na última quarta-feira (22), após a vitória sobre o Racing pela Libertadores. Naquela ocasião, ele disse que pediu ao técnico Filipe Luís para não atuar como centroavante.

Durante a entrevista no Castelão, BH interrompeu a própria análise do jogo para se corrigir:

“Ficou um pouco… vou me retratar agora. Não é isso, Nós temos o melhor 9 do Brasil, do mundo. Ele é seleção brasileira. Quando o Pedro não puder jogar, estou pronto para ser o 9. Agora, se ele estiver apto a jogar, isso que eu quis dizer.”

A explicação de Bruno Henrique, dessa maneira, foi sobre a preferência e não sobre uma recusa como a fala anterior soou. Tal fato gerou uma repercussão negativa entre os torcedores.

Por fim, ele concluiu: “Estou aqui para servir ao Flamengo”.

Importante frisar que essa polêmica surgiu justamente porque Pedro sofreu uma fratura no antebraço na vitória por 1 a 0 contra o Racing e virou dúvida para o jogo da volta na semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira (29).

Bruno Henrique analisa primeiro tempo de Fortaleza x Flamengo

Antes da retratação, Bruno Henrique também analisou rapidamente o primeiro tempo contra o Fortaleza. O atacante destacou os problemas que o time de Filipe Luís enfrenta na partida.

“Precisamos marcar os jogadores rápidos deles e temos de jogar mais com a bola”, disse.

Segundo BH, a equipe não está conseguindo impor seu estilo. “Estamos com pouca posse, o nosso time é feito para jogar. Precisamos fazer as infiltrações”, finalizou o atacante antes de descer para o vestiário.

