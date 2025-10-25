Bruno Guimarães marca no fim e Newcastle vence o Fulham

Titular da Seleção Brasileira garante o 2 a 1 dos Magpies aos 44 da etapa final. Time se recupera no Inglês

A ferro e fogo, e graças a um gol de Bruno Guimarães, o Newcastle conseguiu vencer o Fulham em casa neste sábado, 25/10. O jogo no St. James’ Park, pela nona rodada do Campeonato Inglês, caminhava para um empate em 1 a 1, frustrando a torcida da casa. Mas, aos 44 minutos, o titular da Seleção Brasileira e principal jogador dos Magpies apareceu na área. Aproveitou um rebote do goleiro para fechar o placar em 2 a 1.

Assim, o brasileiro levou o time do Norte da Inglaterra aos 12 pontos, em 11º lugar, recuperando-se um pouco na tabela. Para o Fulham, a derrota faz o time seguir com oito pontos, em 16º, duas posições acima da zona de rebaixamento.

Como foi a vitória do Newcastle

O Newcastle quase marcou no início quando, após escanteio, Wolfe mandou na trave. O Fulham chegou a assustar com Jiménez, que chutou rente à trave de Pope. Mas, aos 17, o Newcastle abriu o placar quando o zagueiro Bassey se enrolou todo ao sair com a bola, perdendo-a no meio de campo para Murphy, que invadiu a área e chutou na saída do goleiro Leno para fazer 1 a 0.

O placar seguiu assim até os 20 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro ex-Palmeiras Kevin — que entrara no intervalo — fez ótima jogada pela esquerda e cruzou. Jiménez chutou no travessão e, na sobra, Lukic mandou para a rede.

O Newcastle, ciente de que um novo tropeço seria péssimo, se mandou para o ataque e teve a felicidade de chegar ao gol aos 44 minutos. Sessegnon recebeu no meio de campo e partiu em desabalada carreira pela direeita, cortando para omeio na entrada da área e chutando. Pope fez a defesa parcial e Bruno Guimarães, que acompanhava a jogada, ficou com a sobra e bateu de primeira para o gol.