Botafogo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo entre Botafogo e Santos, aliás, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay per view) a partir das 16h (de Brasília)

Em duelo de alvinegros, Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo (26), às 16h, no Nilton Santos, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o atual sexto colocado com 46 pontos, cinco a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. O Peixe, entretanto, ocupa a 16ª posição, com 31 pontos mesmo que o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Como chega o Botafogo

A equipe carioca chega para o confronto após se recuperar de duas derrotas consecutivas. Depois de perder para Internacional e Flamengo, o time carioca bateu o Ceará por 2 a 0, fora de casa, e voltou ao caminho das vitórias no Brasileirão. Assim, quer se consolidar dentro da zona de classificação para Libertadores.

Para o duelo, o técnico Davide Ancelotti não terá à disposição o zagueiro David Ricardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o lateral Alex Telles e o meia-atacante Savarino podem ser as novidades. Além disso, Alexander Barboza e Marlon Freitas retornam de suspensão. Contudo, o zagueiro Kaio Pantaleão vai perder até mesmo parte da temprada de 2026. Arthur Cabral se recupera de fratura na mão e tem presença incerta no duelo. Por sua vez, Bastos, Neto, Danilo e Montoro também são baixas.

Como chega o Santos

Em momento bem delicado na temporada, o Alvinegro Praiano vem em baixa após derrota para o Vitória, em casa, na rodada anterior e deu pontos a um concorrente direto na briga contra a zona de rebaixamento. O time baiano nunca havia vencido o Peixe em São Paulo.

