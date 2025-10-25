Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (26), às 16h, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em duelo de alvinegros, Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo (26), às 16h, no Nilton Santos, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o atual sexto colocado com 46 pontos, cinco a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. O Peixe, entretanto, ocupa a 16ª posição, com 31 pontos mesmo que o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Onde assistir

O jogo entre Botafogo e Santos, aliás, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay per view) a partir das 16h (de Brasília)

Como chega o Botafogo

A equipe carioca chega para o confronto após se recuperar de duas derrotas consecutivas. Depois de perder para Internacional e Flamengo, o time carioca bateu o Ceará por 2 a 0, fora de casa, e voltou ao caminho das vitórias no Brasileirão. Assim, quer se consolidar dentro da zona de classificação para Libertadores.

Para o duelo, o técnico Davide Ancelotti não terá à disposição o zagueiro David Ricardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o lateral Alex Telles e o meia-atacante Savarino podem ser as novidades. Além disso, Alexander Barboza e Marlon Freitas retornam de suspensão. Contudo, o zagueiro Kaio Pantaleão vai perder até mesmo parte da temprada de 2026. Arthur Cabral se recupera de fratura na mão e tem presença incerta no duelo. Por sua vez, Bastos, Neto, Danilo e Montoro também são baixas.

Como chega o Santos

Em momento bem delicado na temporada, o Alvinegro Praiano vem em baixa após derrota para o Vitória, em casa, na rodada anterior e deu pontos a um concorrente direto na briga contra a zona de rebaixamento. O time baiano nunca havia vencido o Peixe em São Paulo.

Dentro de campo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalque do volante Zé Rafael, que não joga por conta do acúmulo de amarelos. No entanto, o volante João Schmidt retorna após cumprir suspensão e o companheiro de posição Tomás Rincón pode ser relacionado após se recuperar de um edema na panturrilha. Neymar, aliás, segue como desfalque e tem previsão para retornar em jogo contra o Flamengo, no Maracanã.

BOTAFOGO x SANTOS

30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 26/10/2025 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Barboza, Marçal e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Correa (Savarino ) e Matheus Martins; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Tomás Rincón), João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

