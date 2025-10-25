Atlético x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Duelo de Alvinegros na Arena MRV coloca lado a lado times que estão próximos da zona de degola da Série A e precisam vencer

Atlético e Ceará se enfrentam neste sábado (25), às 16h, na Arena MRV, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes brigam para se afastar da zona de rebaixamento. O Galo ocupa a 15° posição com 33 pontos, o Vozão está na 13°, com 35.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 (de Brasília), sob o comando de Christopher Henrique, que também estará na narração assim que a bola rolar.