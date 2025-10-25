Atlético x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Atlético x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30Duelo de Alvinegros na Arena MRV coloca lado a lado times que estão próximos da zona de degola da Série A e precisam vencer
Atlético e Ceará se enfrentam neste sábado (25), às 16h, na Arena MRV, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes brigam para se afastar da zona de rebaixamento. O Galo ocupa a 15° posição com 33 pontos, o Vozão está na 13°, com 35.
Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 (de Brasília), sob o comando de Christopher Henrique, que também estará na narração assim que a bola rolar.
Além de Christopher Henrique, a narração da Voz do Esporte ainda conta com a presença de João Miguel Lotufo nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima para acompanhar tudo de Atlético x Ceará.
