Aston Villa x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Citizens seguem na cola do líder Arsenal, enquanto os donos da casa tentam dar um salto na classificação e encostar no pelotão de frente / Crédito: Jogada 10

Na sequência da 9ª rodada da Premier League 2025/26, o Aston Villa recebe o Manchester City, neste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham. Apesar de estarem em situações bem opostas na classificação, as duas equipes vivem bons momentos, com vitórias consecutivas que enchem o torcedor de esperança na competição. Dessa forma, os donos da casa ocupam, no momento, a 11ª posição, com 12 pontos, três vitórias, três empates e duas derrotas, Do outro lado, os visitantes estão em segundo, na caça ao líder Arsenal, com 16 pontos, cinco triunfos, um empate e duas derrotas.

Onde assistir O confronto deste domingo (26) terá a transmissão do canal Espn (TV Fechada) e do Disney+ (streaming). Como chega o Aston Villa Depois de flertar com a zona de rebaixamento, a equipe emendou cinco jogos seguidos sem perder, na Premier League, e vem de uma virada por 2 a 1 para cima do Tottenham, que o colocou na 11ª posição. Contudo, o time vem de uma derrota, por 2 a 1, para o Go Ahead Eagles na Liga Europa. Para o duelo contra o time de Pep Guardiola, Unai Emery não contará com Andrés Garcia. Afinal, o jogador segue lesionado e fora de combate, assim como Youri Tielemans, que contundiu a panturrilha. Por outro lado, o comandante terá o retorno do experiente lateral-esquerdo Lucas Digne, que ficou de fora do jogo da última quinta-feira (23).