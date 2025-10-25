Aston Villa x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Aston Villa x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemCitizens seguem na cola do líder Arsenal, enquanto os donos da casa tentam dar um salto na classificação e encostar no pelotão de frente
Na sequência da 9ª rodada da Premier League 2025/26, o Aston Villa recebe o Manchester City, neste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham. Apesar de estarem em situações bem opostas na classificação, as duas equipes vivem bons momentos, com vitórias consecutivas que enchem o torcedor de esperança na competição.
Dessa forma, os donos da casa ocupam, no momento, a 11ª posição, com 12 pontos, três vitórias, três empates e duas derrotas, Do outro lado, os visitantes estão em segundo, na caça ao líder Arsenal, com 16 pontos, cinco triunfos, um empate e duas derrotas.
Onde assistir
O confronto deste domingo (26) terá a transmissão do canal Espn (TV Fechada) e do Disney+ (streaming).
Como chega o Aston Villa
Depois de flertar com a zona de rebaixamento, a equipe emendou cinco jogos seguidos sem perder, na Premier League, e vem de uma virada por 2 a 1 para cima do Tottenham, que o colocou na 11ª posição. Contudo, o time vem de uma derrota, por 2 a 1, para o Go Ahead Eagles na Liga Europa.
Para o duelo contra o time de Pep Guardiola, Unai Emery não contará com Andrés Garcia. Afinal, o jogador segue lesionado e fora de combate, assim como Youri Tielemans, que contundiu a panturrilha. Por outro lado, o comandante terá o retorno do experiente lateral-esquerdo Lucas Digne, que ficou de fora do jogo da última quinta-feira (23).
Como chega o Manchester City
Na cola do líder Arsenal, os Citizens chegam embalados, visto que não souberam o que é derrota nas últimas nove partidas. Entretanto, Rodri e Abdukodir Khusanov seguem fora de combate, enquanto Nico González e Rayan Aït-Nouri são dúvidas para a partida. Por fim, a atual diferença para os Gunners é de três pontos, e o arquirrival encara o Crystal Palace na rodada.
ASTON VILLA x MANCHESTER CITY
Premier League – 9ª rodada
Data-Hora: 26/10/2025, sábado, 11h (de Brasília)
Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
ASTON VILLA: Emiliano Martínez; Lucas Digne, Pau Torres, Ezri Konsa e Matty Cash; André Onana e Boubacar Kamara; James McGinn, Morgan Rogers e Evann Guessand; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Matheus Nunes; Mateo Kovacic; Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders e Savinho; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Árbitro: Michel Oliver
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.