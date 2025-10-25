Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em clássico londrino válido pela 9ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas equipes que fazem um bom início de temporada e brigam na parte de cima da tabela.

Como chega o Arsenal

Os Gunners chegam embalados em mais uma grande temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta. O time é o líder isolado da Premier League com 16 pontos, com três de vantagem para o vice-líder Manchester City. Ao todo, o Arsenal tem seis vitórias, um empate e uma derrota nesta edição do Campeonato Inglês.

No entanto, o Arsenal teve uma notícia ruim no meio da semana. Isto porque o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que estava em grande fase com a camisa dos Gunners, se lesionou durante o compromisso pela Champions e está fora da partida deste domingo. Assim, o defensor se junta a Havertz, Odegaard, Madueke e Gabriel Jesus no departamento médico do clube.