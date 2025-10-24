Yamal, do Barcelona, provoca Real Madrid antes do El Clásico: “Roubam e reclamam”

Com a proximidade do confronto entre Real Madrid e Barcelona, domingo (26), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, a rivalidade esquentou ainda mais na Espanha. Afinal, em uma participação na Kings League, Lamine Yamal, da equipe catalã, fez questão de provocar o arquirrival às vésperas do “El Clasico”, algo que chamou a atenção da imprensa local.

Dono do La Capital, uma das equipes da Kings League espanhola, o jovem fez uma análise sobre o próximo adversário: o Porcinos. Durante a entrevista, o atleta respondeu se o time se assemelha ao rival merengue e foi enfático.