Yamal, do Barcelona, provoca Real Madrid antes do El Clásico: “Roubam e reclamam”

Craque cria polêmica às vésperas do confronto, válido pela 10ª rodada da La Liga, ao comparar time da Kings League com equipe merengue
Com a proximidade do confronto entre Real Madrid e Barcelona, domingo (26), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, a rivalidade esquentou ainda mais na Espanha. Afinal, em uma participação na Kings League, Lamine Yamal, da equipe catalã, fez questão de provocar o arquirrival às vésperas do “El Clasico”, algo que chamou a atenção da imprensa local.

Dono do La Capital, uma das equipes da Kings League espanhola, o jovem fez uma análise sobre o próximo adversário: o Porcinos. Durante a entrevista, o atleta respondeu se o time se assemelha ao rival merengue e foi enfático.

“Claro que sim. Roubam e reclamam”, disse.

Além disso, em conversa com Ibai Llanos, fundador da Kings League e torcedor do Real Madrid, o jogador relembrou da última goleada do Barcelona no Santiago Bernabéu e afirmou já ter marcado “várias vezes” contra o time merengue.

Futebol Internacional

