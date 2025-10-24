Volta Redonda x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão

Em lados opostos da tabela, Volta Redonda e Coritiba se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, o time carioca está na zona de rebaixamento e luta pela permanência na segunda divisão. Já os paranaenses, por sua vez, disputam o acesso e também o título da competição.

Como chega o Volta Redonda

Na luta contra o rebaixamento, o Volta Redonda ocupa o 18º lugar com 34 pontos e tem pouca margem de erro até o fim do campeonato. Dessa forma, todo jogo é considerado uma decisão. Para o jogo contra o Coritiba, o técnico Rogério Corrêa deve fazer uma alteração no time. Afinal, o volante André Luiz recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Assim, Igor Maduro deve ganhar uma nova chance.

Como chega o Coritiba

Disputando o título da Série B, o Coritiba também deve ter mudanças parra o jogo contra o Volta Redonda. Afinal, o lateral-esquerdo Bruno Melo recebeu cartão vermelho contra o Athletico-PR na última rodada. Portanto, cumpre suspensão diante do Voltaço, assim como o zagueiro Tiago Cóser e o atacante Clayson, que receberam o terceiro amarelo. Contudo, o volante Wallison retorna de suspensão.

VOLTA REDONDA X CORITIBA

Série B do Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

Data e horário: 25/10/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Jefferson Paulino; Wellington Silva, Igor Morais, Lucas Adell e Caio Roque; Igor Maduro, Thallyson e Raí; Marquinhos, João Pedro e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa

CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

