Volta de Alysson cria disputa acirrada por duas vagas no ataque do Grêmio

Amuzu e Pavón aumentam prestígio no Imortal após atuação na vitória sobre o São Paulo, e Alysson é um dos pilares no time titular
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

Mano Menezes precisará solucionar dúvidas no ataque do Grêmio pela ferrenha disputa entre três jogadores por duas vagas; Afinal, Amuzu, Alysson e Pavón são os candidatos para ocupar as lacunas no setor ofensivo. A tarefa para o comandante é difícil, pois o argentino e o belga estão com prestígio. Já o camisa 47 se tornou um dos pilares da equipe.

Amuzu e Pavón estão em fase de recuperação de espaço no Imortal. Isso porque os dois já foram alvos de críticas por desempenhos negativos. A propósito, chegaram até a ficar um período sem serem utilizados. Ambos superaram os momentos de adversidade e tiveram boas performances como no triunfo sobre o São Paulo. Aliás, o rendimento neste duelo passou a ser considerado um exemplo a se inspirar para a reta final do Brasileirão.

Alysson era dúvida por questões físicas, já que estava em recuperação de dores na panturrilha direita, que o fizeram deixar o campo no jogo contra o Tricolor Paulista. O problema se estendeu até o compromisso seguinte contra o Bahia, mas ele foi desfalque. Apesar disso, ele se recuperou dentro do prazo e voltou aos treinos com o restante do grupo.

Desde que se consolidou entre os profissionais e especialmente entre os titulares, ele passou a ser o principal jogador do ataque. Até a chegada de reforços de peso como Arthur, Willian e Carlos Vinícius, a maioria das jogadas ofensivas começava com ele. Até o momento, Alysson já contribuiu diretamente com dois gols e duas assistências.

Clássico ganha peso maior para o Grêmio

A comissão técnica promoverá atividades de preparação para o jogo contra o Juventude neste sábado. Período em que sanará a indefinição e confirmará a equipe que iniciará o duelo.

O clássico ocorrerá pela 30ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena. A partida, inclusive, ganha um peso maior pela reaproximação do Grêmio com relação à zona de rebaixamento.

Tags

Grêmio

