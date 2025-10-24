Volta de Alysson cria disputa acirrada por duas vagas no ataque do Grêmio

Amuzu e Pavón aumentam prestígio no Imortal após atuação na vitória sobre o São Paulo, e Alysson é um dos pilares no time titular

Amuzu e Pavón estão em fase de recuperação de espaço no Imortal. Isso porque os dois já foram alvos de críticas por desempenhos negativos. A propósito, chegaram até a ficar um período sem serem utilizados. Ambos superaram os momentos de adversidade e tiveram boas performances como no triunfo sobre o São Paulo. Aliás, o rendimento neste duelo passou a ser considerado um exemplo a se inspirar para a reta final do Brasileirão.

Mano Menezes precisará solucionar dúvidas no ataque do Grêmio pela ferrenha disputa entre três jogadores por duas vagas; Afinal, Amuzu, Alysson e Pavón são os candidatos para ocupar as lacunas no setor ofensivo. A tarefa para o comandante é difícil, pois o argentino e o belga estão com prestígio. Já o camisa 47 se tornou um dos pilares da equipe.

Alysson era dúvida por questões físicas, já que estava em recuperação de dores na panturrilha direita, que o fizeram deixar o campo no jogo contra o Tricolor Paulista. O problema se estendeu até o compromisso seguinte contra o Bahia, mas ele foi desfalque. Apesar disso, ele se recuperou dentro do prazo e voltou aos treinos com o restante do grupo.

Desde que se consolidou entre os profissionais e especialmente entre os titulares, ele passou a ser o principal jogador do ataque. Até a chegada de reforços de peso como Arthur, Willian e Carlos Vinícius, a maioria das jogadas ofensivas começava com ele. Até o momento, Alysson já contribuiu diretamente com dois gols e duas assistências.

Clássico ganha peso maior para o Grêmio

A comissão técnica promoverá atividades de preparação para o jogo contra o Juventude neste sábado. Período em que sanará a indefinição e confirmará a equipe que iniciará o duelo.

O clássico ocorrerá pela 30ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena. A partida, inclusive, ganha um peso maior pela reaproximação do Grêmio com relação à zona de rebaixamento.