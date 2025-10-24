Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vítor Pereira é multado em R$ 100 mil por expulsão em jogo do Wolverhampton

Treinador português foi punido após chutar bola que atingiu funcionária da Sky Sports durante partida contra o Brighton
O técnico Vítor Pereira, do Wolverhampton, foi multado em 15 mil libras (cerca de R$ 100 mil) pela Federação Inglesa (FA) após ser expulso na partida contra o Brighton, no dia 5 de outubro, pelo Campeonato Inglês. O treinador, ex-Flamengo, reagiu a uma decisão da arbitragem e chutou uma bola na linha lateral, logo aos 19 minutos do primeiro tempo.

Embora o chute não tenha atingido o delegado da FA — que conseguiu desviar —, a bola acabou acertando uma funcionária da Sky Sports, o que motivou a punição. Segundo o comunicado da entidade, o comportamento de Vítor Pereira foi considerado inadequado e fora dos regulamentos. O próprio técnico reconheceu o erro após a partida.

O Wolverhampton, comandado por Vítor Pereira, ocupa a 20ª e última posição da Premier League, com apenas dois pontos, cinco abaixo da zona de segurança. A equipe volta a campo no domingo (26), quando enfrenta o Burnley, 17º colocado, em casa.

