Vítor Pereira é multado em R$ 100 mil por expulsão em jogo do Wolverhampton

O técnico Vítor Pereira, do Wolverhampton, foi multado em 15 mil libras (cerca de R$ 100 mil) pela Federação Inglesa (FA) após ser expulso na partida contra o Brighton, no dia 5 de outubro, pelo Campeonato Inglês. O treinador, ex-Flamengo, reagiu a uma decisão da arbitragem e chutou uma bola na linha lateral, logo aos 19 minutos do primeiro tempo.

Embora o chute não tenha atingido o delegado da FA — que conseguiu desviar —, a bola acabou acertando uma funcionária da Sky Sports, o que motivou a punição. Segundo o comunicado da entidade, o comportamento de Vítor Pereira foi considerado inadequado e fora dos regulamentos. O próprio técnico reconheceu o erro após a partida.