Vitão sofre lesão no ligamento do joelho e desfalca o Internacional por até três semanas

Vitão sofre lesão no ligamento do joelho e desfalca o Internacional por até três semanasZagueiro teve estiramento confirmado após exames no Rio; Ramón Díaz deve ajustar o sistema defensivo com Mercado e Juninho
O Internacional confirmou, nesta sexta-feira (24), que o zagueiro Vitão sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O diagnóstico foi feito após exames de imagem realizados no Rio de Janeiro, onde a delegação colorada está concentrada.
Embora o clube não tenha divulgado o prazo de recuperação, lesões desse tipo costumam exigir até três semanas de tratamento. Assim, Vitão deve desfalcar o time nos próximos quatro compromissos do Brasileirão, contra Fluminense, Atlético, Vitória e Bahia. A expectativa é de que ele volte a ficar à disposição na segunda quinzena de novembro, durante a Data Fifa, podendo retornar no duelo diante do Ceará, no dia 19.
Com a baixa, o técnico Ramón Díaz deve manter o esquema com três zagueiros, escalando Mercado, Juninho e Clayton Sampaio entre os titulares. Victor Gabriel surge como opção para a lateral esquerda, substituindo Bernabei, suspenso para o confronto com o Fluminense.
Além disso, o defensor Alisson está fora por expulsão no último jogo. O técnico Ramón Díaz chamou Pedro Kauã, destaque do time sub-20, para recompor o elenco.
Situação delicada no Brasileirão
Após a derrota para o Bahia, o Internacional permanece na 14ª posição, com 35 pontos — apenas quatro acima da zona de rebaixamento. Ramón Díaz tenta reorganizar a equipe em meio às lesões e à instabilidade na reta final do campeonato.
