Vitão sofre lesão no ligamento do joelho e desfalca o Internacional por até três semanas

Zagueiro teve estiramento confirmado após exames no Rio; Ramón Díaz deve ajustar o sistema defensivo com Mercado e Juninho / Crédito: Jogada 10

O Internacional confirmou, nesta sexta-feira (24), que o zagueiro Vitão sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O diagnóstico foi feito após exames de imagem realizados no Rio de Janeiro, onde a delegação colorada está concentrada. Embora o clube não tenha divulgado o prazo de recuperação, lesões desse tipo costumam exigir até três semanas de tratamento. Assim, Vitão deve desfalcar o time nos próximos quatro compromissos do Brasileirão, contra Fluminense, Atlético, Vitória e Bahia. A expectativa é de que ele volte a ficar à disposição na segunda quinzena de novembro, durante a Data Fifa, podendo retornar no duelo diante do Ceará, no dia 19.