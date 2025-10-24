Vídeo! Fala “em off” de jornalista da ESPN sobre Danilo gera reação de torcedores do Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comentarista não sabia que estava no ar quando desmereceu o defensor rubro-negro nos jogos diante de Palmeiras e Racing
Torcedores do Flamengo mobilizaram uma onda de críticas à ESPN após uma declaração do comentarista Zé Elias nos bastidores do programa ‘Equipe F’. Sem notar que já estava no ar pelo Youtube, o ex-jogador criticou a atuação de Danilo durante o triunfo sobre o Racing, pela semifinal de Libertadores, e afirmou que o jogador estaria “em fim de carreira”, apenas “roubando” no futebol brasileiro.

A declaração, ainda que em tom de análise pessoal, causou indignação entre rubro-negros, sobretudo devido ao contraste entre a crítica e o momento do atleta. Isso porque o defensor atingiu bons números de atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no Maracanã.

“Se ele estivesse bem, estaria na Europa. Chega em final de carreira para roubar aqui”, disse Zé Elias enquanto os integrantes do programa se preparavam para entrar ao vivo. A fala repercutiu negativamente nas redes sociais e gerou pedidos de retratação por parte dos torcedores.

Veja o vídeo

Atuação sólida em momento decisivo

A declaração do comentarista surgiu logo após um desempenho com participação decisiva no setor defensivo rubro-negro, que não foi vazado diante dos argentinos. Danilo substituiu Léo Ortiz, fora por uma distensão no ligamento do tornozelo direito, e formou dupla com Léo Pereira — grande destaque do setor na noite da última quarta-feira. 

Estatísticas do ‘SofaScore’ indicam que Danilo venceu 100% das disputas aéreas que travou (três) e realizou cinco cortes, além de também ter anotado cinco recuperações de bola. O zagueiro ainda soma uma interceptação e um bloqueio de chute perigoso durante a partida. 

Os números também apontam para segurança do jogador com a bola nos pés. Isso porque o defensor participou de 103 ações e acertou 86% dos passes tentados (81 de 94), com alta precisão tanto no campo defensivo (94%) quanto no ofensivo (77%).

Chegada de Danilo ao Flamengo 

Danilo desembarcou no Rio de Janeiro no fim de janeiro de 2025, após rescindir contrato com a Juventus, para assinar um vínculo de dois anos com o Rubro-Negro. De lá para cá, disputou 25 partidas entre seis competições distintas, com três gols e uma assistência. 

Além disso, o zagueiro já conquistou dois títulos em nove meses de clube: a Supercopa Rei, em sua estreia, e o Campeonato Carioca. O defensor ainda sonha com os canecos do Campeonato Brasileiro e seu primeiro de Libertadores da América.

Vale pontuar, ainda, que o defensor recebeu ofertas para permanecer na Europa, mas optou por ficar mais perto da família e realizar um sonho de criança. Isso porque o zagueiro vem de uma família de rubro-negros fanáticos.

Repercussão nas redes sociais

A declaração de Zé Elias, ainda que feita fora do ar, pegou bem mal entre torcedores — especialmente aos rubro-negros. Flamenguistas consideraram o tom desrespeitoso e cobraram um posicionamento da ESPN quanto à fala, mas a emissora ainda não se pronunciou sobre o caso.

Internautas sublinharam o contraste entre a fala do comentarista e os números recentes do atleta. “Criticar sem ver o jogo é fácil. Danilo esteve entre os melhores em campo. Merece respeito”, escreveu um torcedor no X.

O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Racing em Avellaneda pelos últimos 90 minutos da semifinal. Com o triunfo no Rio, o Rubro-Negro precisa apenas do empate para avançar à grandíssima final da competição. 

Antes disso, porém, encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (25), às 19h30, no Castelão.

