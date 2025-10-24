Vídeo! Fala “em off” de jornalista da ESPN sobre Danilo gera reação de torcedores do Flamengo

Vídeo! Fala “em off” de jornalista da ESPN sobre Danilo gera reação de torcedores do FlamengoComentarista não sabia que estava no ar quando desmereceu o defensor rubro-negro nos jogos diante de Palmeiras e Racing
Torcedores do Flamengo mobilizaram uma onda de críticas à ESPN após uma declaração do comentarista Zé Elias nos bastidores do programa ‘Equipe F’. Sem notar que já estava no ar pelo Youtube, o ex-jogador criticou a atuação de Danilo durante o triunfo sobre o Racing, pela semifinal de Libertadores, e afirmou que o jogador estaria “em fim de carreira”, apenas “roubando” no futebol brasileiro.
A declaração, ainda que em tom de análise pessoal, causou indignação entre rubro-negros, sobretudo devido ao contraste entre a crítica e o momento do atleta. Isso porque o defensor atingiu bons números de atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no Maracanã.
“Se ele estivesse bem, estaria na Europa. Chega em final de carreira para roubar aqui”, disse Zé Elias enquanto os integrantes do programa se preparavam para entrar ao vivo. A fala repercutiu negativamente nas redes sociais e gerou pedidos de retratação por parte dos torcedores.
Veja o vídeo
Atuação sólida em momento decisivo
A declaração do comentarista surgiu logo após um desempenho com participação decisiva no setor defensivo rubro-negro, que não foi vazado diante dos argentinos. Danilo substituiu Léo Ortiz, fora por uma distensão no ligamento do tornozelo direito, e formou dupla com Léo Pereira — grande destaque do setor na noite da última quarta-feira.
Estatísticas do ‘SofaScore’ indicam que Danilo venceu 100% das disputas aéreas que travou (três) e realizou cinco cortes, além de também ter anotado cinco recuperações de bola. O zagueiro ainda soma uma interceptação e um bloqueio de chute perigoso durante a partida.
Os números também apontam para segurança do jogador com a bola nos pés. Isso porque o defensor participou de 103 ações e acertou 86% dos passes tentados (81 de 94), com alta precisão tanto no campo defensivo (94%) quanto no ofensivo (77%).
Chegada de Danilo ao Flamengo
Danilo desembarcou no Rio de Janeiro no fim de janeiro de 2025, após rescindir contrato com a Juventus, para assinar um vínculo de dois anos com o Rubro-Negro. De lá para cá, disputou 25 partidas entre seis competições distintas, com três gols e uma assistência.
Além disso, o zagueiro já conquistou dois títulos em nove meses de clube: a Supercopa Rei, em sua estreia, e o Campeonato Carioca. O defensor ainda sonha com os canecos do Campeonato Brasileiro e seu primeiro de Libertadores da América.
Vale pontuar, ainda, que o defensor recebeu ofertas para permanecer na Europa, mas optou por ficar mais perto da família e realizar um sonho de criança. Isso porque o zagueiro vem de uma família de rubro-negros fanáticos.
Repercussão nas redes sociais
A declaração de Zé Elias, ainda que feita fora do ar, pegou bem mal entre torcedores — especialmente aos rubro-negros. Flamenguistas consideraram o tom desrespeitoso e cobraram um posicionamento da ESPN quanto à fala, mas a emissora ainda não se pronunciou sobre o caso.
Internautas sublinharam o contraste entre a fala do comentarista e os números recentes do atleta. “Criticar sem ver o jogo é fácil. Danilo esteve entre os melhores em campo. Merece respeito”, escreveu um torcedor no X.
O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Racing em Avellaneda pelos últimos 90 minutos da semifinal. Com o triunfo no Rio, o Rubro-Negro precisa apenas do empate para avançar à grandíssima final da competição.
Antes disso, porém, encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (25), às 19h30, no Castelão.
