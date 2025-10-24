Vídeo! Fala “em off” de jornalista da ESPN sobre Danilo gera reação de torcedores do Flamengo

Comentarista não sabia que estava no ar quando desmereceu o defensor rubro-negro nos jogos diante de Palmeiras e Racing / Crédito: Jogada 10

Torcedores do Flamengo mobilizaram uma onda de críticas à ESPN após uma declaração do comentarista Zé Elias nos bastidores do programa ‘Equipe F’. Sem notar que já estava no ar pelo Youtube, o ex-jogador criticou a atuação de Danilo durante o triunfo sobre o Racing, pela semifinal de Libertadores, e afirmou que o jogador estaria “em fim de carreira”, apenas “roubando” no futebol brasileiro.

A declaração, ainda que em tom de análise pessoal, causou indignação entre rubro-negros, sobretudo devido ao contraste entre a crítica e o momento do atleta. Isso porque o defensor atingiu bons números de atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no Maracanã. “Se ele estivesse bem, estaria na Europa. Chega em final de carreira para roubar aqui”, disse Zé Elias enquanto os integrantes do programa se preparavam para entrar ao vivo. A fala repercutiu negativamente nas redes sociais e gerou pedidos de retratação por parte dos torcedores. Veja o vídeo Zé Elias achou que não estava no ar e falou dessa forma desrespeitosa sobre o Danilo. A ESPN não vai fazer nada? pic.twitter.com/U7N4dNxW7a — BastidoresCRF (@BastidoresFla) October 24, 2025

Atuação sólida em momento decisivo A declaração do comentarista surgiu logo após um desempenho com participação decisiva no setor defensivo rubro-negro, que não foi vazado diante dos argentinos. Danilo substituiu Léo Ortiz, fora por uma distensão no ligamento do tornozelo direito, e formou dupla com Léo Pereira — grande destaque do setor na noite da última quarta-feira. Estatísticas do ‘SofaScore’ indicam que Danilo venceu 100% das disputas aéreas que travou (três) e realizou cinco cortes, além de também ter anotado cinco recuperações de bola. O zagueiro ainda soma uma interceptação e um bloqueio de chute perigoso durante a partida.

Os números também apontam para segurança do jogador com a bola nos pés. Isso porque o defensor participou de 103 ações e acertou 86% dos passes tentados (81 de 94), com alta precisão tanto no campo defensivo (94%) quanto no ofensivo (77%). O Danilo tem que pedir no mínimo uma retratação do Zé Elias, comentário totalmente sem noção. Detalhe que tanto contra Palmeiras como contra o Racing o Danilo foi bem, o que só deixa tudo mais ridículo https://t.co/8sni7cuWS4 — Leandro Conceição (@leconsi) October 24, 2025

Chegada de Danilo ao Flamengo Danilo desembarcou no Rio de Janeiro no fim de janeiro de 2025, após rescindir contrato com a Juventus, para assinar um vínculo de dois anos com o Rubro-Negro. De lá para cá, disputou 25 partidas entre seis competições distintas, com três gols e uma assistência. Além disso, o zagueiro já conquistou dois títulos em nove meses de clube: a Supercopa Rei, em sua estreia, e o Campeonato Carioca. O defensor ainda sonha com os canecos do Campeonato Brasileiro e seu primeiro de Libertadores da América.