Último reforço da temporada, Brahimi tem baixa minutagem no Santos

Contratado como último reforço do Santos para a temporada, o atacante Bilal Brahimi vive um momento de ostracismo dentro do clube. Anunciado no final de setembro, o argelino atuou por apenas 26 minutos, na partida contra o Bragantino, ainda naquele mês, e não voltou mais a entrar em campo. A pouca minutagem se deve muito a questões de adaptação. Uma das principais barreiras é o idioma. Nascido na França com origens argelinas, Brahimi tem o francês como língua-mãe e não conseguiu se aproximar dos companheiros de vestiário. Por conta disso, o jogador realiza aulas de português diariamente para tentar acelerar o entrosamento.