Último reforço da temporada, Brahimi tem baixa minutagem no Santos

Último reforço da temporada, Brahimi tem baixa minutagem no SantosAtacante argelino só atuou por 26 minutos pelo Peixe e ainda tenta se adaptar a questões físicas no clube
Contratado como último reforço do Santos para a temporada, o atacante Bilal Brahimi vive um momento de ostracismo dentro do clube. Anunciado no final de setembro, o argelino atuou por apenas 26 minutos, na partida contra o Bragantino, ainda naquele mês, e não voltou mais a entrar em campo.
A pouca minutagem se deve muito a questões de adaptação. Uma das principais barreiras é o idioma. Nascido na França com origens argelinas, Brahimi tem o francês como língua-mãe e não conseguiu se aproximar dos companheiros de vestiário. Por conta disso, o jogador realiza aulas de português diariamente para tentar acelerar o entrosamento.
De acordo com informações divulgadas pelo portal ge, o atacante também encontra problemas dentro de campo. A avaliação interna é que Brahimi ainda precisa ter uma melhor adaptação em questões táticas, técnicas e físicas. Além disso, o Santos vive um momento delicado na temporada, que exige mais dos seus jogadores.
Apesar da baixa utilização, a situação é vista como normal para um reforço que chegou há um mês. Além de estar na primeira experiência fora da Europa, Brahimi chegou ao Santos após as férias do Velho Continente. Por conta disso, o atacante estava sem atuar desde maio, quando defendia o Sint-Truiden, da Bélgica.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.