Sport x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo de extremos, o Leão joga a vida para respirar contra o Leão Caipira, sensação do G4 / Crédito: Jogada 10

A 30ª rodada do Brasileirão apresenta um confronto de opostos na Ilha do Retiro. Neste sábado (25), o Sport recebe o Mirassol às 18h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente o lanterna absoluto da competição e uma das sensações do campeonato, que briga na parte de cima da tabela. O duelo é crucial para os dois lados. O Sport, com apenas 17 pontos e duas vitórias no campeonato, precisa de um milagre para tentar escapar do rebaixamento. Já o Mirassol, quarto colocado com 52 pontos, quer a vitória fora de casa para se manter firme na disputa por uma vaga direta na próxima Libertadores.

Onde assistir A partida entre Sport e Mirassol, pela 30ª rodada do Brasileirão, terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (Pay-per-view) e da CazéTV (Youtube). Como chega o Sport O Sport chega para a partida em uma situação desesperadora. A equipe pernambucana é a lanterna do campeonato e caminha a passos largos para a Série B. O time comandado por Daniel Paulista sabe que só uma vitória interessa para manter viva a pequena esperança matemática, mas a missão é extremamente difícil contra um dos melhores times do torneio. Para este jogo, o técnico Daniel Paulista deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição, buscando um resultado heroico diante de sua torcida na Ilha do Retiro. A equipe precisa de um desempenho perfeito para tentar superar a sensação do campeonato. Como chega o Mirassol O Mirassol chega ao Recife vivendo um momento completamente oposto e com a confiança em alta. A equipe do interior paulista é a sensação do Brasileirão. O time ocupa a quarta posição e está firme na briga por uma vaga na Libertadores, o que seria um feito histórico para o clube.