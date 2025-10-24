Sport x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragemEm um duelo de extremos, o Leão joga a vida para respirar contra o Leão Caipira, sensação do G4
A 30ª rodada do Brasileirão apresenta um confronto de opostos na Ilha do Retiro. Neste sábado (25), o Sport recebe o Mirassol às 18h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente o lanterna absoluto da competição e uma das sensações do campeonato, que briga na parte de cima da tabela.
O duelo é crucial para os dois lados. O Sport, com apenas 17 pontos e duas vitórias no campeonato, precisa de um milagre para tentar escapar do rebaixamento. Já o Mirassol, quarto colocado com 52 pontos, quer a vitória fora de casa para se manter firme na disputa por uma vaga direta na próxima Libertadores.
Onde assistir
A partida entre Sport e Mirassol, pela 30ª rodada do Brasileirão, terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (Pay-per-view) e da CazéTV (Youtube).
Como chega o Sport
O Sport chega para a partida em uma situação desesperadora. A equipe pernambucana é a lanterna do campeonato e caminha a passos largos para a Série B. O time comandado por Daniel Paulista sabe que só uma vitória interessa para manter viva a pequena esperança matemática, mas a missão é extremamente difícil contra um dos melhores times do torneio.
Para este jogo, o técnico Daniel Paulista deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição, buscando um resultado heroico diante de sua torcida na Ilha do Retiro. A equipe precisa de um desempenho perfeito para tentar superar a sensação do campeonato.
Como chega o Mirassol
O Mirassol chega ao Recife vivendo um momento completamente oposto e com a confiança em alta. A equipe do interior paulista é a sensação do Brasileirão. O time ocupa a quarta posição e está firme na briga por uma vaga na Libertadores, o que seria um feito histórico para o clube.
O time de Rafael Guanaes quer aproveitar a fragilidade do lanterna para somar mais três pontos e se consolidar no G4. A equipe deve ir a campo com força máxima, incluindo o lateral Reinaldo, que reencontra o Sport, seu primeiro clube na Série A.
SPORT X MIRASSOL
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Data e hora: 25 de outubro de 2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
SPORT: Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
MIRASSOL: Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Guilherme Marques, Neto Moura, Danielzinho Carlos Eduardo, Alesson e Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Sila Coelho (RJ)
Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV
