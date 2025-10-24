Saúl deve voltar a ser titular no Flamengo após quatro jogos

Volante não começava jogando desde 3 de outubro, em empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro, no Maracanã

Com os desfalques no meio-campo, o Flamengo pode ter o volante Saúl Ñíguez como titular pela primeira vez desde 3 de outubro. O jogador, afinal, já está 100% fisicamente e deve entrar na vaga do suspenso Pulgar no jogo deste sábado (25/10), contra o Fortaleza, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Nesta sexta-feira (24/10), o jogador treinou e viajou com o resto da delegação para a capital cearense. O grupo, aliás, já está em Fortaleza. Assim, deverá formar com dupla com Jorginho no meio-campo, segundo informações do “ge”. De la Cruz, que seria uma opção a Pulgar, segue no Rio de Janeiro por conta de uma virose.

Saúl, então, retoma a titularidade após quatro jogos. Contra Bahia e Botafogo, o jogador ficou fora por dores no calcanhar esquerdo. Já contra o Palmeiras, foi reserva, entrando aos 15′ da etapa final e atuando por meia hora. Contra o Racing (ARG), na última quarta-feira (22/10), ficou como opção, mas não entrou.

Outras mudanças de Filipinho no Flamengo

No ataque, são duas mudanças. Samuel Lino, que ficou no banco no jogo contra o Racing, será titular na vaga de Carrascal, suspenso. O substituto de Pedro, afinal, será Gonzalo Plata. O camisa 9 é um dos diversos desfalques de Filipe Luís para o confronto.