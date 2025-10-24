São Paulo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta a recuperação após três derrotas seguidas, enquanto o Esquadrão de Aço tem a chance de voltar ao G4

O Tricolor chega de três derrotas consecutivas no Brasileirão e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O São Paulo ocupa a nona colocação, com 38 pontos. Por outro lado, o Esquadrão de Aço venceu o Internacional em partida atrasada e quer colar no Mirassol, clube que abre o G4, que está três pontos à sua frente. No momento, o Bahia é o quinto, com 49 pontos.

Tentando se reabilitar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a jogar no Morumbis depois de duas partidas fora de casa para encarar o Bahia. A partida acontece na noite deste sábado (25), às 21h30, pela 30ª rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.

Como chega o São Paulo

Em baixa desde o retorno da Data Fifa, o Tricolor tenta voltar a vencer para voltar a mirar a parte de cima da tabela. No momento, o clube está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6, que garante vaga na Libertadores. Além do momento ruim dentro de campo, o São Paulo segue com desfalques. Nesta semana, Juan Dinenno passou por uma artroscopia no joelho direito e se tornou mais uma baixa. Com isso, Crespo não tem nenhum centroavante disponível para armar o time e pode iniciar a partida com Lucas Moura, que já foi titular na derrota contra o Mirassol.

Como chega o Bahia

Embalado por uma vitória em jogo atrasado, o Esquadrão de Aço quer seguir na briga por uma vaga direta na Libertadores. Para a partida na capital paulista, Rogério Ceni tem a possibilidade de contar com um reforço. Erick Pulga está em fase final de recuperação e treinou parcialmente com o elenco ao longo da semana.

SÃO PAULO x BAHIA

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e horário: 25/10/2025 (sábado), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)