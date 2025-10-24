São Paulo perde todos os centroavantes do elenco por conta de lesão

O argentino se juntou a Calleri, André Silva e Ryan Francisco, que se recuperam de lesões ligamentares e só têm previsão de retorno no ano que vem. Por outro lado, Dinenno deve voltar a atuar ainda nesta temporada. Porém, como está emprestado pelo Cruzeiro, não deve ter seu vínculo renovado para 2026.

Com três derrotas seguidas no Brasileirão, o São Paulo vê uma situação complicada para encontrar soluções ofensivas em seu elenco. Afinal, Juan Dinenno , que não atuou nos últimos dois jogos, passou por uma artroscopia no joelho direito e virou baixa no Tricolor, deixando Hernán Crespo sem nenhum atacante à disposição.

As baixas no ataque começaram com Calleri. O argentino rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo na partida contra o Botafogo, em abril. André Silva assumiu a titularidade do time e se destacou, marcando 14 gols e se tornando o artilheiro do São Paulo na temporada. Porém, em agosto, o atacante sofreu duas lesões ligamentares e ficou no departamento médico.

Uma solução era Ryan Francisco, atacante da base que virou xodó da torcida após ser um dos grandes nomes da conquista da Copinha. Entretanto, durante um treino em julho, a cria de Cotia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O atacante teve que passar por uma cirurgia.

Soluções para o time

Por conta dos desfalques, principalmente de Calleri, Dinenno chegou ao São Paulo, como um pedido de Luis Zubeldía. Porém, o treinador foi demitido e o atacante não conseguiu agradar Hernán Crespo, tendo poucas oportunidades no time. Com isso, o comandante tricolor tem optado por atuar com atacantes mais móveis, como Luciano, Tapia, Ferreira e Rigoni. Entretanto, o aproveitamento está abaixo do esperado, com dois jogos seguidos sem balançar as redes.