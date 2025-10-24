Santos segue sem Neymar, que apenas corre no gramado

Santos segue sem Neymar, que apenas corre no gramadoCraque continua em processo de recuperação, mas volante Tomás Rincón treina com o grupo e deve reforçar o time contra o Botafogo
O Santos segue em preparação para o duelo contra o Botafogo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treinou na manhã desta sexta-feira (24), no CT Rei Pelé, com duas novidades distintas no gramado. Embora o craque Neymar tenha corrido no campo, ele ainda segue em processo de tratamento com a fisioterapia. Por outro lado, o volante Tomás Rincón treinou normalmente com o elenco e está liberado para o jogo.
O retorno de Rincón é, portanto, um reforço importante para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O venezuelano está recuperado de um edema na panturrilha esquerda e deve ser a principal novidade. Além dele, o treinador também conta com a volta do volante João Schmidt, que cumpriu suspensão na última rodada. Contudo, para o jogo no Rio de Janeiro, o meia Zé Rafael está fora, pois cumpre suspensão automática.
Durante o treino no CT Rei Pelé, Vojvoda comandou uma atividade tática com o grupo. Em seguida, o treinador focou em um trabalho intenso de finalizações, já que este tem sido um dos principais problemas da equipe nas últimas partidas. Enquanto isso, a situação de Neymar segue separada. O camisa 10, que se recupera de lesão na coxa direita, apenas correu no gramado. O clube ainda não divulgou uma previsão para sua transição para o campo.
Com essas atualizações, um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Gabriel Bontempo), Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
O Peixe enfrenta o Botafogo no próximo domingo (26), às 16h, no estádio Nilton Santos, buscando se reabilitar na competição.