Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos segue sem Neymar, que apenas corre no gramado

Santos segue sem Neymar, que apenas corre no gramado

Craque continua em processo de recuperação, mas volante Tomás Rincón treina com o grupo e deve reforçar o time contra o Botafogo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos segue em preparação para o duelo contra o Botafogo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treinou na manhã desta sexta-feira (24), no CT Rei Pelé, com duas novidades distintas no gramado. Embora o craque Neymar tenha corrido no campo, ele ainda segue em processo de tratamento com a fisioterapia. Por outro lado, o volante Tomás Rincón treinou normalmente com o elenco e está liberado para o jogo.

O retorno de Rincón é, portanto, um reforço importante para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O venezuelano está recuperado de um edema na panturrilha esquerda e deve ser a principal novidade. Além dele, o treinador também conta com a volta do volante João Schmidt, que cumpriu suspensão na última rodada. Contudo, para o jogo no Rio de Janeiro, o meia Zé Rafael está fora, pois cumpre suspensão automática.

Durante o treino no CT Rei Pelé, Vojvoda comandou uma atividade tática com o grupo. Em seguida, o treinador focou em um trabalho intenso de finalizações, já que este tem sido um dos principais problemas da equipe nas últimas partidas. Enquanto isso, a situação de Neymar segue separada. O camisa 10, que se recupera de lesão na coxa direita, apenas correu no gramado. O clube ainda não divulgou uma previsão para sua transição para o campo.

Com essas atualizações, um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Gabriel Bontempo), Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

O Peixe enfrenta o Botafogo no próximo domingo (26), às 16h, no estádio Nilton Santos, buscando se reabilitar na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar