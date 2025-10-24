Santos segue sem Neymar, que apenas corre no gramado

Craque continua em processo de recuperação, mas volante Tomás Rincón treina com o grupo e deve reforçar o time contra o Botafogo

O Santos segue em preparação para o duelo contra o Botafogo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treinou na manhã desta sexta-feira (24), no CT Rei Pelé, com duas novidades distintas no gramado. Embora o craque Neymar tenha corrido no campo, ele ainda segue em processo de tratamento com a fisioterapia. Por outro lado, o volante Tomás Rincón treinou normalmente com o elenco e está liberado para o jogo.

O retorno de Rincón é, portanto, um reforço importante para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O venezuelano está recuperado de um edema na panturrilha esquerda e deve ser a principal novidade. Além dele, o treinador também conta com a volta do volante João Schmidt, que cumpriu suspensão na última rodada. Contudo, para o jogo no Rio de Janeiro, o meia Zé Rafael está fora, pois cumpre suspensão automática.