Saiba quem são os jogadores do Botafogo em fim de contrato

O Glorioso tem, no elenco atual, apenas três jogadores cujo contrato expira em dezembro. A saber: Marçal (zagueiro/lateral-esquerdo), Cuiabano (lateral-esquerdo) e Mastriani (centroavante).

Com a antecipação do início do Campeonato Brasileiro de 2026 para janeiro, o Botafogo não poderá mais dar o pontapé inicial da temporada em abril. Assim, a cúpula da SAF já discute com o sócio majoritário John Textor o planejamento para o ano que vem. Uma das pautas é, claro, a renovação de contrato dos jogadores do Mais Tradicional. Nesta semana, aliás, o Glorioso prolongou o vínculo do goleiro Raul até o fim do Campeonato Carioca de 2027 . O keeper é o atual reserva do titular Linck.

Marçal é o mais velho da turma no Mais Tradicional. Em 2025, ele foi e voltou. Com 36 anos, ele saiu de plano C do Botafogo para virar um dos nomes mais importantes do plantel, tanto pela liderança quanto por segurar o rojão na zaga em época de muitas baixas durantes os jogos. A situação, porém, está em aberto.

Cuiabano, por sua vez, está emprestado pelo Nottingham Forest (ING), que topou ceder o camisa 6 até o fim do ano. Na virada para 2026, o defensor, portanto, vai meter o pé de vez.

Com Mastriani, outro cenário. O centroavante uruguaio é a terceira opção do grupo. Dificilmente, o torcedor verá a fera charrúa com o manto do Botafogo em 2026. Com o técnico Davide Ancelotti, por exemplo, só foi a campo durante 38 minutos em 23 embates. O jogador pertence ao Paranaense.