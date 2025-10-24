Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba quem são os jogadores do Botafogo em fim de contrato

Trio do Glorioso tem vínculo até dezembro
Com a antecipação do início do Campeonato Brasileiro de 2026 para janeiro, o Botafogo não poderá mais dar o pontapé inicial da temporada em abril. Assim, a cúpula da SAF já discute com o sócio majoritário John Textor o planejamento para o ano que vem. Uma das pautas é, claro, a renovação de contrato dos jogadores do Mais Tradicional. Nesta semana, aliás, o Glorioso prolongou o vínculo do goleiro Raul até o fim do Campeonato Carioca de 2027. O keeper é o atual reserva do titular Linck.

O Glorioso tem, no elenco atual, apenas três jogadores cujo contrato expira em dezembro. A saber: Marçal (zagueiro/lateral-esquerdo), Cuiabano (lateral-esquerdo) e Mastriani (centroavante).

Marçal é o mais velho da turma no Mais Tradicional. Em 2025, ele foi e voltou. Com 36 anos, ele saiu de plano C do Botafogo para virar um dos nomes mais importantes do plantel, tanto pela liderança quanto por segurar o  rojão na zaga em época de muitas baixas durantes os jogos. A situação, porém, está em aberto.

Cuiabano, por sua vez, está emprestado pelo Nottingham Forest (ING), que topou ceder o camisa 6 até o fim do ano. Na virada para 2026, o defensor, portanto, vai meter o pé de vez.

Com Mastriani, outro cenário. O centroavante uruguaio é a terceira opção do grupo. Dificilmente, o torcedor verá a fera charrúa com o manto do Botafogo em 2026. Com o técnico Davide Ancelotti, por exemplo, só foi a campo durante 38 minutos em 23 embates. O jogador pertence ao Paranaense.

