Saiba as chances do Fluminense se classificar para Libertadores via Brasileirão

Tricolor tem 10 jogos para confirmar presença na competição continental, mas outra alternativa também pode ser a Copa do Brasil

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fluminense ainda possui 24,2% de chances de garantir a vaga via G6 da Série A do Campeonato Brasileiro.

A classificação para Libertadores é o principal objetivo do Fluminense na temporada. O Tricolor tem duas possibilidades: pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. No torneio mata-mata, a equipe carioca está na semifinal, mas é uma possibilidade mais regular. Do outro lado, pela competição de pontos corridos, o Flu tem mais possibilidades de carimbar a vaga.

A classificação para Libertadores via G4 é a melhor possibilidade possível, pois coloca o Fluminense diretamente na fase de grupos. No entanto, a missão é complicada. O Mirassol, atual quarto colocado do Brasileirão, disparou e tem 52 pontos. São 11 a mais que o Fluminense, que está em sétimo lugar. Caso arranque e brigue pela vaga, a meta de pontuação é de 65 pontos.

O Tricolor ainda tem a possibilidade de classificação sem depender de nenhuma outra competição. O corte mínimo seria o G6, mas faria o Flu disputar a fase prévia da competição. Neste caso, a conta é de 59 pontos.

No entanto, o Brasil passou a ter mais vaga para a Libertadores, em 2016, nunca apenas seis clubes se classificaram. Ou seja, é natural esperar que o torneio vire um G7 ou G8.

Antes de definir a Copa do Brasil, o Fluminense já saberá da situação no Campeonato Brasileiro, visto que o Brasileirão vai se encerrar antes do mata-mata nacional. Caso o Tricolor não consiga a classificação direta, a missão vai ser conquistar o torneio.