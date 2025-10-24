Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba as chances do Fluminense se classificar para Libertadores via Brasileirão

Tricolor tem 10 jogos para confirmar presença na competição continental, mas outra alternativa também pode ser a Copa do Brasil
A classificação para Libertadores é o principal objetivo do Fluminense na temporada. O Tricolor tem duas possibilidades: pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. No torneio mata-mata, a equipe carioca está na semifinal, mas é uma possibilidade mais regular. Do outro lado, pela competição de pontos corridos, o Flu tem mais possibilidades de carimbar a vaga.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fluminense ainda possui 24,2% de chances de garantir a vaga via G6 da Série A do Campeonato Brasileiro.

A classificação para Libertadores via G4 é a melhor possibilidade possível, pois coloca o Fluminense diretamente na fase de grupos. No entanto, a missão é complicada. O Mirassol, atual quarto colocado do Brasileirão, disparou e tem 52 pontos. São 11 a mais que o Fluminense, que está em sétimo lugar. Caso arranque e brigue pela vaga, a meta de pontuação é de 65 pontos.

O Tricolor ainda tem a possibilidade de classificação sem depender de nenhuma outra competição. O corte mínimo seria o G6, mas faria o Flu disputar a fase prévia da competição. Neste caso, a conta é de 59 pontos.

No entanto, o Brasil passou a ter mais vaga para a Libertadores, em 2016, nunca apenas seis clubes se classificaram. Ou seja, é natural esperar que o torneio vire um G7 ou G8.

Antes de definir a Copa do Brasil, o Fluminense já saberá da situação no Campeonato Brasileiro, visto que o Brasileirão vai se encerrar antes do mata-mata nacional. Caso o Tricolor não consiga a classificação direta, a missão vai ser conquistar o torneio.

