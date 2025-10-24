Remo vence o Cuiabá e assume a vice-liderança da Série B do Brasileiro

Remo vence o Cuiabá e assume a vice-liderança da Série B do BrasileiroRemistas abrem 2 a 0 no primeiro tempo, levam gol, suportam pressão e ampliam no fim: 3 a 1 contra um rival direto na luta pelo acesso
O Remo segue muito bem, obrigado, na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, 24/10, pela 34ª rodada, foi até Cuiabá, na Arena Pantanal, e venceu o time da casa por 3 a 1. O grego Panagiotis abriu o placar e fez seu primeiro gol com a camisa remista. Ainda no primeiro tempo, o uruguaio Nicolás Ferreira ampliou. Na etapa finl,o Cuiabá pressionou demais e diminuiu com Carlos Alberto.
Assim, o Remo chega aos mesmos 57 pontos do líder Coritiba (que ainda joga na rodada), mas está em segundo lugar por ter uma vitória a menos que o Coxa.Foi a sexta vitória seguida do time treinador por Guto Ferreira, que anda justificando o apelido (que ele não gosta) de “Gordiola”.
Já o Cuiabá, parado nos 50 pontos, não se complica quanto à sua chance de voltar à Série A, já que não saiu do oitavo lugar e está apenas quatro pontos abaixo da elite.
Remo na frente no primeiro tempo
O Remo começou marcando em cima, mas dando espaços para o Cuiabá pressionar muito nos primeiros minutos, com três lances dentro da área remista muito perigosos, mas sem conseguir a finalização. Aos 13, o Remo largou na frente: Hernández cobrou escanteio pela direita e Panagiotis, de cabeça, colocou os paraenses na frente do placar.
Pouco depois, o Remo quase ampliou em cabeçada de Klaus. Mas o Cuiabá se recompôs e começou a criar oportunidades. Catriel Alberto mandou uma cabeçada na trave, e Davi Miguel cabeceou de peixinho raspando o travessão. Mas a eficiência era do Remo. Se os cuiabanos, até os 40 minutos, finalizaram 11 vezes contra duas dos remistas, aos 42 quem ampliou foi o Remo. O uruguaio Nicolás Ferreira recebeu pela esquerda, avançou, tirou a marcação cortando para o meio e mandou de fora da área uma bomba que o goleiro Guilherme Nogueira voou, mas não alcançou.
Cuiabá em cima no segundo tempo. E diminui
No segundo tempo, só deu Cuiabá. Foram várias jogadas de perigo em sequência, culminando com um chute de Max no travessão, aos nove minutos. O Remo foi se segurando enquanto pôde, mas, aos 28 minutos, cometeu um erro generalizado que resultou no gol adversário. Marcelo recebeu pela esquerda, a marcação foi frouxa e ele teve tempo e espaço para cruzar. A zaga do Remo apenas observou enquanto Carlos Alberto subiu e cabeceou para o gol. 2 a 1.
Nos minutos finais, muito drama, Cuiabá sempre na área dos paraenses, finalizando muito , foram 29 chutes a gol (14 na etapa final) contra 12 dos remistas e mais de 70%de posse. Mas, nos acréscimos, veio o terceiro gol do Remo. Em contra-ataque, Janderson recebeu pela esquerda e disparou até a área, cruzando para o chute de Jaderson. O goleiro Guilherme Nogueira deu rebote e o português João Pedro mandou para dentro. Remo 3 a 1. Sexto triunfo seguido. Vice-lider.
Jogos da 34ª rodada da Série B
Sexta (24/10)
Novorizontino 1×1 Botafogo-SP
Cuiabá 1×3 Remo
Sábado(25/10)
Volta Redonda x Coritiba – 16h
Athletic x América-MG – 16h
Paysandu x Avaí – 18h30
Criciúma x Goiás – 20h30
Domingo (26/10)
CRB x Atlético-GO – 16h
Vila Nova x Ferroviária – 18h30
Segunda-feira (27/10)
Chapecoense x Operário – 19h
Athletico-PR x Amazonas – 21h30
