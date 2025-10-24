Remo vence o Cuiabá e assume a vice-liderança da Série B do Brasileiro

Remistas abrem 2 a 0 no primeiro tempo, levam gol, suportam pressão e ampliam no fim: 3 a 1 contra um rival direto na luta pelo acesso

O Remo segue muito bem, obrigado, na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, 24/10, pela 34ª rodada, foi até Cuiabá, na Arena Pantanal, e venceu o time da casa por 3 a 1. O grego Panagiotis abriu o placar e fez seu primeiro gol com a camisa remista. Ainda no primeiro tempo, o uruguaio Nicolás Ferreira ampliou. Na etapa finl,o Cuiabá pressionou demais e diminuiu com Carlos Alberto.

Assim, o Remo chega aos mesmos 57 pontos do líder Coritiba (que ainda joga na rodada), mas está em segundo lugar por ter uma vitória a menos que o Coxa.Foi a sexta vitória seguida do time treinador por Guto Ferreira, que anda justificando o apelido (que ele não gosta) de “Gordiola”.

Já o Cuiabá, parado nos 50 pontos, não se complica quanto à sua chance de voltar à Série A, já que não saiu do oitavo lugar e está apenas quatro pontos abaixo da elite.

Remo na frente no primeiro tempo

O Remo começou marcando em cima, mas dando espaços para o Cuiabá pressionar muito nos primeiros minutos, com três lances dentro da área remista muito perigosos, mas sem conseguir a finalização. Aos 13, o Remo largou na frente: Hernández cobrou escanteio pela direita e Panagiotis, de cabeça, colocou os paraenses na frente do placar.

Pouco depois, o Remo quase ampliou em cabeçada de Klaus. Mas o Cuiabá se recompôs e começou a criar oportunidades. Catriel Alberto mandou uma cabeçada na trave, e Davi Miguel cabeceou de peixinho raspando o travessão. Mas a eficiência era do Remo. Se os cuiabanos, até os 40 minutos, finalizaram 11 vezes contra duas dos remistas, aos 42 quem ampliou foi o Remo. O uruguaio Nicolás Ferreira recebeu pela esquerda, avançou, tirou a marcação cortando para o meio e mandou de fora da área uma bomba que o goleiro Guilherme Nogueira voou, mas não alcançou.