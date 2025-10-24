Raphinha fica de fora do treino e deve desfalcar o Barcelona diante do Real Madrid

Clube catalão tinha a expectativa de contar com brasileiro, que se sentiu mal na quinta-feira e não participou da atividade no dia seguinte / Crédito: Jogada 10

O Barcelona convivia com a expectativa do retorno de Raphinha no clássico com o Real Madrid, neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília). No entanto, o brasileiro não participou do treinamento desta sexta-feira (24) e deve desfalcar a equipe catalã pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Vale lembrar que o jogador não atua desde 25 de setembro. Na ocasião, ele sofreu uma lesão na coxa direita, porém não conseguiu retornar a tempo para disputar o “El Clasico”, no Santiago Bernabéu.

De acordo com o diário “As”, o atleta treinou durante a semana normalmente. Contudo, se sentiu mal no treino de quinta-feira (23), o que dificultou a sua participação na atividade do dia seguinte. Com a ausência do brasileiro, o treinador Hansi Flick tem utilizado alguns jovens no setor ofensivo. Entre eles, estão Fermín López, autor de três gols contra o Olympiacos, Roony Bardaghji e até mesmo Dro, de 17 anos. Na última temporada, Raphinha vivenciou seu melhor momento na carreira e foi um verdadeiro carrasco do Real Madrid. Isso porque estufou a rede cinco vezes em quatro jogos e foi decisivo no confronto em que o Barça venceu por 4 a 3 e assegurou o título da La Liga.