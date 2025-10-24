Presidente da Abramge comete gafe ao presentear membro da ANS, vascaíno, com camisa do Flamengo

Novo presidente da ANS ganha item do Rubro-Negro de Gustavo Ribeiro, e cria inicialmente cllima de constrangimento por ser torcedor do Vasco / Crédito: Jogada 10

O presidente da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), Gustavo Ribeiro decidiu dar de presente uma camisa do Flamengo ao Dr. Wadih Damous por ser escolhido como presidente da Agência Nacional de Saúde (ANS). No entanto, a atitude que era para ser de comemoração provocou um cenário inusitado e de constrangimento, pois o novo mandatário é torcedor do Vasco. Gustavo Ribeiro até conseguiu autógrafos dos jogadores na vestimenta oficial do Rubro-Negro. Até porque uma empresa do ramo de planos de saúde patrocina o clube, A conduta era uma tentativa de se aproximar do mais recente administrador da ANS.

O movimento que dava a impressão que seria um acerto institucional na verdade foi uma gafe. Com extrema educação, Damous agradeceu o presente, mas o recusou e impediu maiores constrangimentos. Nos bastidores o episódio causou risadas e erro virou pauta em conversas de pessoas que estavam presentes., que em pouco tempo ganhou notoriedade entre executivos do ramo. A atitude que a intenção era para representar cooperação e um cartão de boas-vindas terminou como uma falha de Gustavo Ribeiro, que deixou esse encontro inicial como uma pequena advertência diplomática. Mesmo assim, se manteve o ambiente positivo e tom agradável.