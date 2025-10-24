Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ponte Preta x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatarem sem gols no jogo de ida, equipes decidem o título da Série C, neste sábado (25), às 17h, no Moisés Lucarelli
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após empatarem sem gols no jogo de ida, Ponte Preta e Londrina se enfrentam neste sábado (25), às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela partida de volta da final da Série C do Brasileirão. Já garantidos na segunda divisão, as equipes se enfrentam valendo o título. Dessa forma, o vencedor do confronto será o grande campeão da terceira divisão. Os dois times buscam o título de forma inédita.

 

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Band, DAZN e Sporty Net.

Como chega a Ponte Preta

A Ponte Preta busca o primeiro título nacional em 125 anos de história. Embalados pela boa campanha na fase decisiva, o time paulista quer, assim, coroar o trabalho do técnico Marcelo Fernandes e subir em grande estilo. Portanto, para o jogo decisivo, o treinador terá força máxima. Assim, a tendência é que repita a mesma escalação da primeira partida.

Como chega o Londrina

Campeão da Taça de Prata de 1980, a Série B do Brasileiro daquela época, o Londrina busca mais um título nacional. Apesar de perder a chance de abrir vantagem, o time paranaense não se intimida em decidir o confronto fora de casa. Dessa forma, o técnico Roger Silva terá força máxima, incluindo o retorno do zagueiro Manzoli.

PONTE PRETA X LONDRINA

Final da Série C do Brasileirão – Jogo de volta
Data e horário: 25/10/2025, às 17h (de Brasília)
Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
PONTE PRETA: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis; Diego Tavares, Toró e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes
LONDRINA: Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Yago Lincoln e Maurício; Alison (Zé Breno), Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar