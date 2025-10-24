Ponte Preta x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatarem sem gols no jogo de ida, equipes decidem o título da Série C, neste sábado (25), às 17h, no Moisés Lucarelli

Após empatarem sem gols no jogo de ida , Ponte Preta e Londrina se enfrentam neste sábado (25), às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela partida de volta da final da Série C do Brasileirão. Já garantidos na segunda divisão, as equipes se enfrentam valendo o título. Dessa forma, o vencedor do confronto será o grande campeão da terceira divisão. Os dois times buscam o título de forma inédita.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Band, DAZN e Sporty Net.

Como chega a Ponte Preta

A Ponte Preta busca o primeiro título nacional em 125 anos de história. Embalados pela boa campanha na fase decisiva, o time paulista quer, assim, coroar o trabalho do técnico Marcelo Fernandes e subir em grande estilo. Portanto, para o jogo decisivo, o treinador terá força máxima. Assim, a tendência é que repita a mesma escalação da primeira partida.

Como chega o Londrina

Campeão da Taça de Prata de 1980, a Série B do Brasileiro daquela época, o Londrina busca mais um título nacional. Apesar de perder a chance de abrir vantagem, o time paranaense não se intimida em decidir o confronto fora de casa. Dessa forma, o técnico Roger Silva terá força máxima, incluindo o retorno do zagueiro Manzoli.

PONTE PRETA X LONDRINA

Final da Série C do Brasileirão – Jogo de volta

Data e horário: 25/10/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis; Diego Tavares, Toró e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes

LONDRINA: Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Yago Lincoln e Maurício; Alison (Zé Breno), Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)