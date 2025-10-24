Piquerez promete “deixar a vida” para o Palmeiras conseguir a virada na volta

Piquerez promete “deixar a vida” para o Palmeiras conseguir a virada na voltaLateral lamentou a atuação da equipe na primeira etapa e pregou que o Verdão precisará da entrega do time para se classificar
O Palmeiras está em uma grande desvantagem na briga por uma vaga na grande final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (23), o Verdão perdeu por 3 a 0 para a LDU, em Quito, e agora precisa de um milagre para conseguir reverter a situação.
Os três gols aconteceram no primeiro tempo, algo que estava fora dos planos da equipe alviverde. É o que aponta o lateral-esquerdo Piquerez, que também comentou sobre o fator altitude. Além disso, o uruguaio afirmou que agora é momento de acreditar e que o time tem que dar a vida para buscar a virada.
“A verdade é que o primeiro tempo foi tudo que não planejamos. O fator altitude joga muito aqui na casa deles, tomamos três gols. Mas agora é acreditar, na semana que vem, na nossa casa, com nossa torcida, e deixar a vida para virar a chave”, ressaltou, em entrevista à ESPN.
Após sofrer a pior derrota da era Abel Ferreira na Libertadores, o Palmeiras precisa de uma goleada para chegar à final. O Verdão precisa vencer por pelo menos quatro gols para avançar no tempo normal ou de três gols para levar a decisão para os pênaltis.
