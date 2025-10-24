Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras vive dilema antes de jogos decisivos na temporada

Verdão precisa reverter desvantagem para chegar a final da Libertadores, mas antes disso tem confronto direto pelo Brasileirão
O Palmeiras terá dias decisivos para a temporada em seus próximos compromissos. Depois de perder por 3 a 0 para a LDU no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Verdão precisa de uma goleada para conseguir a classificação à grande decisão. Entretanto, no meio disso, o Alviverde terá um confronto direto contra o Cruzeiro, no próximo domingo (26), defendendo a liderança do Brasileirão.

Com isso, o treinador Abel Ferreira terá um dilema para definir a estratégia para os próximos compromissos. Precisando se reabilitar após a derrota para o Flamengo, o Verdão precisa definir se irá com força máxima para encarar o Cabuloso, terceiro colocado, que está com cinco pontos atrás na tabela, ou se poupará focando no confronto de volta contra a LDU.

Um tropeço dentro de casa pode fazer com que o Palmeiras fique para trás na corrida pelo título brasileiro. Além da chance de perder a liderança para o Flamengo, o Alviverde pode reaproximar o Cruzeiro para a disputa, já que os mineiros diminuíram a diferença entre ambos para apenas dois pontos.

Situação delicada na Libertadores

Por outro lado, a partida contra a LDU se tornou uma missão complicadíssima. Para conseguir reverter a situação, o Verdão precisará de uma goleada dentro de casa, algo que o português terá que trabalhar de forma intensa e focada para conseguir a classificação. Com isso, a partida contra o Cruzeiro pode ficar comprometida.

Na coletiva depois da partida contra a LDU, Abel Ferreira prometeu lutar até o final pela vaga na final. Além disso, o técnico reforçou que 90 minutos dentro de casa é muito tempo para conseguir reverter a desvantagem.

“Eu acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais. Não tenho pacto com ninguém. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que se há uma equipe que pode inverter essa vitória somos nós. Não vou perder muito tempo pensando naquilo que passou aqui hoje. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo”, destacou.

