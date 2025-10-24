Palmeiras vive dilema antes de jogos decisivos na temporada

Com isso, o treinador Abel Ferreira terá um dilema para definir a estratégia para os próximos compromissos. Precisando se reabilitar após a derrota para o Flamengo, o Verdão precisa definir se irá com força máxima para encarar o Cabuloso, terceiro colocado, que está com cinco pontos atrás na tabela, ou se poupará focando no confronto de volta contra a LDU.

O Palmeiras terá dias decisivos para a temporada em seus próximos compromissos. Depois de perder por 3 a 0 para a LDU no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Verdão precisa de uma goleada para conseguir a classificação à grande decisão. Entretanto, no meio disso, o Alviverde terá um confronto direto contra o Cruzeiro, no próximo domingo (26), defendendo a liderança do Brasileirão.

Um tropeço dentro de casa pode fazer com que o Palmeiras fique para trás na corrida pelo título brasileiro. Além da chance de perder a liderança para o Flamengo, o Alviverde pode reaproximar o Cruzeiro para a disputa, já que os mineiros diminuíram a diferença entre ambos para apenas dois pontos.

Situação delicada na Libertadores

Por outro lado, a partida contra a LDU se tornou uma missão complicadíssima. Para conseguir reverter a situação, o Verdão precisará de uma goleada dentro de casa, algo que o português terá que trabalhar de forma intensa e focada para conseguir a classificação. Com isso, a partida contra o Cruzeiro pode ficar comprometida.

Na coletiva depois da partida contra a LDU, Abel Ferreira prometeu lutar até o final pela vaga na final. Além disso, o técnico reforçou que 90 minutos dentro de casa é muito tempo para conseguir reverter a desvantagem.

“Eu acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais. Não tenho pacto com ninguém. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que se há uma equipe que pode inverter essa vitória somos nós. Não vou perder muito tempo pensando naquilo que passou aqui hoje. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo”, destacou.