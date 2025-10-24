Palmeiras vê fim da invencibilidade e sofre derrota histórica na semifinal da Libertadores

Verdão era o único invicto e com 100% no torneio continental; revés para a LDU é a segunda maior da história do Brasil em uma semifinal

O que era uma campanha impecável virou um pesadelo em Quito. Invicto e com 100% de aproveitamento até então, o Palmeiras foi surpreendido pela LDU e sofreu uma derrota por 3 a 0 nesta quinta-feira (23), pela semifinal de ida da Libertadores. O resultado não apenas encerrou a sequência perfeita do Verdão, como também entrou para a história como uma das maiores derrotas de um clube brasileiro nessa fase do torneio.

A goleada no Equador, aliás, é a segunda pior de um time do Brasil em semifinais do principal torneio continental. A única mais expressiva foi em 2019, quando o Grêmio caiu por 5 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã — partida que marcou a era Jorge Jesus e garantiu os cariocas na final vencida contra o River Plate.