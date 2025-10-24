Novorizontino x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragemO Tigre do Vale joga para entrar no G4 contra o Pantera, que está desesperado para sair da zona de rebaixamento
A 34ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um “duelo caipira” de opostos nesta sexta-feira (24). O Novorizontino recebe o Botafogo-SP às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A partida coloca frente a frente equipes com objetivos completamente diferentes na reta final da competição.
O confronto é crucial para os dois lados da tabela. O Novorizontino, quinto colocado, tem os mesmos 54 pontos dos times do G4 e precisa da vitória para entrar na zona de acesso. Já o Botafogo-SP, 18º colocado, está na zona de rebaixamento e joga a vida para tentar escapar da queda para a Série C.
Onde assistir
A partida entre Novorizontino e Botafogo-SP, pela 34ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Novorizontino
O Novorizontino chega para a partida na porta do G4 e dependendo apenas de si para entrar na zona de acesso. O Tigre do Vale tem 54 pontos, a mesma pontuação dos times à sua frente, e sabe que uma vitória em casa é fundamental para dar um passo decisivo rumo à elite do futebol brasileiro.
O técnico Enderson Moreira, que costuma variar a escalação, tem uma boa notícia para este jogo. O volante Luis Oyama retorna à equipe após cumprir suspensão na última rodada e deve assumir a vaga no meio-campo, reforçando o time titular para este confronto direto.
Como chega o Botafogo-SP
O Botafogo-SP chega a Novo Horizonte em uma situação desesperadora. A equipe de Ribeirão Preto ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, e precisa urgentemente de pontos para não se complicar ainda mais. O time, aliás, vive uma crise também fora de campo, com a recente demissão de seu diretor de futebol.
Comandado pelo técnico interino Ivan Izzo, o Pantera ao menos tem um reforço. O volante Gabriel Bispo retorna de suspensão e deve ser titular. A equipe aposta na força do elenco para tentar surpreender o adversário e buscar um resultado vital na luta pela permanência.
NOVORIZONTINO X BOTAFOGO-SP
Série B do Brasileiro – 34ª rodada
Data e hora: 24 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
NOVORIZONTINO: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Fabio Matheus, Luis Oyama e Tavinho; Matheus Frizzo (Vaguininho), Bruno José e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Jean Victor; Gabriel Bispo, Wesley Dias (Leandro Maciel) e Alejo Dramisino; Gabriel Barros, Jeferson Nem e Léo Gamalho. Técnico: Ivan Izzo (interino).
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
