Novorizontino empata com Botafogo-SP e perde chance de assumir liderança da Série B

Com o resultado, o Novorizontino, que iniciou a rodada com 54 pontos, vai a 55. O time perde a chance de ouro de encostar no líder Coritiba, que tem 57 pontos. Já o Botafogo-SP, que começou o jogo na 17ª posição e 34 pontos), soma um ponto de ouro. O Pantera agora chega aos 35 pontos e ganha fôlego na luta desesperada contra o rebaixamento.

O Novorizontino tropeçou de forma dolorida na briga direta pelo acesso à Série A. O time apenas empatou com o Botafogo-SP em 1 a 1, nesta sexta-feira (24), no estádio Jorjão, pela 34ª rodada. Tavinho marcou para os donos da casa, mas Guilherme Queiróz buscou a igualdade para o Pantera.

O jogo

O primeiro tempo no Jorjão foi um verdadeiro ataque contra defesa, mas com uma dose alta de azar para o time da casa. O Novorizontino dominou as ações e colecionou chances perdidas, acertando a trave duas vezes. Aos 19 minutos, Waguininho girou bonito e carimbou o travessão. Pouco depois, aos 41, o mesmo Waguininho apareceu de cabeça e, desta vez, acertou a trave direita do goleiro Victor Souza, que também fez boas defesas. O Botafogo-SP, por sua vez, se segurou como pôde e levou o 0 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa, o cenário de pressão do Tigre continuou. Logo aos 21 minutos, Robson cobrou uma falta com categoria e acertou o travessão pela terceira vez no jogo. De tanto insistir, o gol finalmente saiu aos 23. Tavinho, que havia acabado de entrar, recebeu de Rodrigo Soares e bateu no canto para abrir o placar. Contudo, quando a vitória parecia certa, o Botafogo-SP aproveitou um erro fatal. Aos 35, César Martins errou na saída de bola. O Pantera, então, armou o contra-ataque, Gabriel Barros serviu Guilherme Queiróz, que finalizou forte para empatar. No fim, o Tigre ainda pressionou, mas parou em grandes defesas de Victor Souza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.